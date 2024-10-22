Böyle İnsan Olmaz Olsun! 3 Gün İşkence Gördü: Böcek Yedirip Dişlerini Kırdılar
Böyle İnsan Olmaz Olsun! 3 Gün İşkence Gördü: Böcek Yedirip Dişlerini Kırdılar
Şanlıurfa’dan çalışmak için Antalya’ya giden 22 yaşındaki Vedat K., maaşını ödemeyen patronun parasını aldığı gerekçesiyle 3 gün boyunca işkence gördü. Kerpetenle dişleri sökülen gence zorla hamamböceği yedirildi. İşkence gören genç elindeki fotoğraflarla şikayetçi oldu. Ancak şüpheliler, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
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İnsanlığın öldüğünü kanıtlayan görüntüler Antalya'dan geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Vedat K., 2020 yılında Şanlıurfa'dan Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine çalışmak için geldi. Burada 10 ay çalıştıktan sonra, iş yeri sahibinden eksik maaşını talep etti, ancak her seferinde olumsuz yanıt aldı. Birikmiş alacağı olan 70 bin liraya karşılık, olarak patronuna ait 15 bin lirayı alarak İstanbul'a gitti. İş yeri sahipleri, Vedat K.'ye ulaşamayınca ailesine haber verdi. Ailesi, Vedat K.'nin aldığı parayı geri götürmesini istedi.
İstanbul'dan Antalya'ya parayı vermek için geri dönen gencin başına gelmeyen kötülük kalmadı. 22 yaşındaki Vedat K., ağabeylerini dinleyip Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim etti. Burada günlerce darbedilen Vedat K., A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi.
3 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kalan Vedat K'nin dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak zorla hamam böceği yedirildi. Bununla da kalmayan şüpheliler, yaptıklarını da utanmadan cep telefonuyla kaydetti.
Kendisine yapılan işkenceyi kanıtlamak isteyen genç, şüphelilerin cep telefonundan işkence anlarını kaydettikleri fotoğrafları gizlice aldı. Depoda alıkonulan Vedat K., oradan kendi imkanlarıyla kurtulduktan sonra şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Ancak ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
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Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını savundu. Duruşma, 25 Aralık'a ertelendi. Duruşmaya Suruç'tan gelen Vedat K., "8 ay daha burada çalışmaya devam ettim. Bu sırada gizlice telefonlarından bana işkence ederken çektikleri fotoğraflardan aldım. Sonra memleketime kaçtım ve şikayetçi oldum. Ancak ifadelerini alıp bırakmışlar. Şu an görülen davada, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor. En büyük cezayı almalarını istiyorum. Ben adalet istiyorum. Ben yarın başkaları da aynı şeyleri yaşamasın diye bu davanın peşindeyim" dedi.
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