Böyle Dolu Dolu Geçti: Şampiyonlardan Skandallara İşte 2024'te İz Bırakan Olaylar!
Böyle Dolu Dolu Geçti: Şampiyonlardan Skandallara İşte 2024'te İz Bırakan Olaylar!
2024 yılı Türkiye ve dünya çapında pek çok şaşırtıcı, ilginç ve unutulmaz olaya sahne oldu. Spor, sanat, teknoloji ve sosyal medya gibi birçok alanda gündem yaratacak gelişmeler yaşandı. Kimileri başarılarıyla, kimileri ise yaşadığı tartışmalarla gündemde yerini aldı. Her ne kadar 2024’ün sonlarına yaklaşsak da bu yıl yaşananlar hafızalarda kalacak. Gelin bu yıl neler gündem olmuş bir özet geçelim! İşte yılın en çok konuşulan olayları...
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1. Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı
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2. Cate Blanchett Cannes’ta Filistin’e Destek Verdi
3. Astrolog Meral Güven’in Açıklamaları
4. Sertab Erener 21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde
5. Yusuf Güney’in Astral Seyahat Açıklamaları
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6. Galatasaray Süper Lig'de 24. Kez Şampiyon Oldu
7. Ve Tabiki Yusuf Dikeç’in Olimpiyat Duruşu
8. A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyat Dördüncüsü Oldu
9. Turkey 2024 Güzellik Yarışmasının Birincisi İdil Bilgen
10. Dubai Çikolatası’nın Popülaritesi
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11. Bursa’da Cami Ziyareti Yapan Erkek Turistlerin Etek Giymesi
12. Eda Erdem’in Heykeli
13. Icardi ve Wanda Nara’nın Olaylı Ayrılığı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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