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Böyle Dolu Dolu Geçti: Şampiyonlardan Skandallara İşte 2024'te İz Bırakan Olaylar!

Böyle Dolu Dolu Geçti: Şampiyonlardan Skandallara İşte 2024'te İz Bırakan Olaylar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 17:00

2024 yılı Türkiye ve dünya çapında pek çok şaşırtıcı, ilginç ve unutulmaz olaya sahne oldu. Spor, sanat, teknoloji ve sosyal medya gibi birçok alanda gündem yaratacak gelişmeler yaşandı. Kimileri başarılarıyla, kimileri ise yaşadığı tartışmalarla gündemde yerini aldı. Her ne kadar 2024’ün sonlarına yaklaşsak da bu yıl yaşananlar hafızalarda kalacak. Gelin bu yıl neler gündem olmuş bir özet geçelim! İşte yılın en çok konuşulan olayları...

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1. Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı

1. Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı

Türkiye’nin uzaya gönderdiği ilk astronot Alper Gezeravcı SpaceX’in uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek tarihi bir başarıya imza attı. 18 gün süren görevin ardından Türkiye’nin uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak dünyaya döndü.

2. Cate Blanchett Cannes’ta Filistin’e Destek Verdi

2. Cate Blanchett Cannes’ta Filistin’e Destek Verdi

Cannes Film Festivali’nde dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, Filistin bayrağına atıfta bulunan elbisesiyle sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Yasaklara rağmen elbisesinin kuyruğundaki yeşil ve beyaz detaylarla verdiği mesaj dünya basınında geniş yer buldu.

3. Astrolog Meral Güven’in Açıklamaları

3. Astrolog Meral Güven’in Açıklamaları

Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını iddia eden Meral Güven sonuçların aksi çıkmasıyla bir anda sosyal meydanın gündemi haline geldi. Taraftarlarla karşı karşıya gelen Güven canlı yayında küfür ederek olay yarattı ve sonunda gözaltına alındı.

4. Sertab Erener 21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde

4. Sertab Erener 21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision 2024’te 2003 birincimiz Sertab Erener sahne aldı. “Everyway That I Can” performansı nostalji rüzgarı estirdi.

5. Yusuf Güney’in Astral Seyahat Açıklamaları

5. Yusuf Güney’in Astral Seyahat Açıklamaları

Sık sık programlara katılarak astral seyahat ettiğini anlatan şarkıcı Yusuf Güney son olarak 10 yıldır komada olan Kenan Işık’ın astral boyutta kaybolduğunu ve geri dönebileceğini iddia etmişti. Bu açıklamaları sosyal medyada çok konuşulsa da Işık Temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

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6. Galatasaray Süper Lig'de 24. Kez Şampiyon Oldu

6. Galatasaray Süper Lig'de 24. Kez Şampiyon Oldu

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor’u mağlup eden Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak 24. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarı coşturan şampiyonluk da bu yaz çok konuşulmuştu.

7. Ve Tabiki Yusuf Dikeç’in Olimpiyat Duruşu

7. Ve Tabiki Yusuf Dikeç’in Olimpiyat Duruşu

Olimpiyatlarda 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, tek eli cebinde atışı, sakin tavırları ve ekipmansız stiliyle dünya basınının ilgisini çekti. Dikeç'in bu ikonik duruşu günlerce sosyal medyada konuşulmuştu. Öyle ki bu olayın ardından Elon Musk ile de iletişime geçmeyi başarmış ve ünlü milyarderi İstanbul'a davet etmişti. Musk'tan da ''İstanbul'u ziyaret etmek istiyorum. Dünyanın harika şehirlerinden birisi.'' şeklinde cevap gelmişti.

8. A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyat Dördüncüsü Oldu

8. A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyat Dördüncüsü Oldu

Paris 2024 Olimpiyatları’nda üçüncülük maçında Brezilya’ya 3-1 yenilen Filenin Sultanları da turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

9. Turkey 2024 Güzellik Yarışmasının Birincisi İdil Bilgen

9. Turkey 2024 Güzellik Yarışmasının Birincisi İdil Bilgen

Tıp mezunu olan ve Bingöl’e doktor olarak atanan İdil Bilgen hem başarıları hem de tartışmalı güzelliğiyle çok konuşulanlar arasında oldu.

10. Dubai Çikolatası’nın Popülaritesi

10. Dubai Çikolatası’nın Popülaritesi

Bir anda Türkiye'nin konuştuğu bir yiyecek olan Dubai Çikolatasından bahsetmezsek olmaz. Hızlı bir şekilde viral olan bu çikolata sosyal medyada anlamadığımız bir hızda influencer tafından sık sık reklam olarak karşımıza çıkmaya başladı. Kimi sevdi kimi sevmedi ama ülkece çok konuşuldu.

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11. Bursa’da Cami Ziyareti Yapan Erkek Turistlerin Etek Giymesi

11. Bursa’da Cami Ziyareti Yapan Erkek Turistlerin Etek Giymesi

Bursa Yeşil Cami’yi ziyaret eden turist erkekler şortlarının üzerine etek giyerek sosyal medyada viral oldular. Bir yanlış anlaşılma kurbanı olan turistler camiyi ziyaret edecekleri sırada kapıda kadınlar için olan etekleri zorunluluk zannedince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

12. Eda Erdem’in Heykeli

12. Eda Erdem’in Heykeli

Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Eda Erdem’in heykeli de bu yıl sosyal meydada sık sık karşımıza çıktı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin girişine dikilen heykel ışıklandırma hatası nedeniyle sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

13. Icardi ve Wanda Nara’nın Olaylı Ayrılığı

13. Icardi ve Wanda Nara’nın Olaylı Ayrılığı

İcardi’nin eski eşi Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile ilişkiye başlaması magazin gündemini sallarken Simge Sağın’ın adı da sık sık İcardi ile anıldı. Ancak ikilinin arasında hiç yakınlaşma olmadı. Taraftarlar çift olmalarını istese de ikisinden de bir adım görmedik.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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