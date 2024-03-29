Boydan Fotoğraf İsteyen Erkeklere Nasıl Cevap Verilmesi Gerektiğini Açıklayan Kadın

'@nurseitovamahabbat' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, erkekler tarafından sıklıkla istenilen 'boydan fotoğraf' olayına el attı.
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Bir erkeğin boydan fotoğraf istediğinde ne yapılması ve ne söylenmesi gerektiğini açıklayan kadın o anlarıyla gündem oldu.
O kadın yaptığı açıklamada, 'Diyeceksin ki; bana banka hesabına gelen 1 yıllık para giriş çıkışlarını atar mısın? diyeceksin. Eğer o seni bir malzeme olarak görüyorsa, sen de onu bir bankamatik olarak gör, bakalım ne diyecek?' dedi.
İşte o anlar: 👇
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