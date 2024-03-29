Boydan Fotoğraf İsteyen Erkeklere Nasıl Cevap Verilmesi Gerektiğini Açıklayan Kadın

Duş Alırken Şeytanla Kavga Edip Haddini Bildiren Çocuk: 'Benim Meleğim 2 Tane, Senin Hiç Kimsen Yok'

Adana'da Bir Vatandaş Seçim Otobüslerini İşlevsel Bir Şekilde Kullandı ve Kendisini Gideceği Yere Bıraktırdı