Borsada Tarihi Rekor! Dolar ve Altında Son Durum Ne? 9 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Tarihi Rekor! Dolar ve Altında Son Durum Ne? 9 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, 9 bin sınırını aştı ve haftayı rekorla tamamladı. Dolar ve altın da yatay kaldı. 9 Şubat Cuma Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yine rekorla tamamlarken, 9 bin puanı aştı. Yüzde 1,07 oranında 96,18 puan artışla 9.045,97 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek 8.990,37 puan ile rekor seviyeden haftayı tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 6,12 ile Halk Bankası (HALKB), yüzde 5,87 ile Otokar (OTKAR) ve yüzde 5,22 ile Vestel (VESTL) ve Borusan Yatırım (BRYAT) başı çekti.
Ons altın gerilerken, gün sonunda 2.024 dolardan, gram altın ise 1.996 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,68 TL'den işlem gördü. Euro/TL 33,12 seviyesinden karşılık buldu.
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