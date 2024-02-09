Borsada Tarihi Rekor! Dolar ve Altında Son Durum Ne? 9 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 2,20 ile Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT), yüzde 2,01 ile Borusan Yatırım (BRYAT) ve yüzde 1,71 ile Yeo Teknoloji (YEOTK) ilk sıralarda yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Koç Holding (KCHOL), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Ford Otosan (FROTO) oldu.