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Borsada Tarihi Rekor! Dolar ve Altında Son Durum Ne? 9 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Tarihi Rekor! Dolar ve Altında Son Durum Ne? 9 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.02.2024 - 18:26

Borsa İstanbul, 9 bin sınırını aştı ve haftayı rekorla tamamladı. Dolar ve altın da yatay kaldı. 9 Şubat Cuma Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yine rekorla tamamlarken, 9 bin puanı aştı. Yüzde 1,07 oranında 96,18 puan artışla 9.045,97 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek 8.990,37 puan ile rekor seviyeden haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yine rekorla tamamlarken, 9 bin puanı aştı. Yüzde 1,07 oranında 96,18 puan artışla 9.045,97 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek 8.990,37 puan ile rekor seviyeden haftayı tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 116,2 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,01, sanayi (XUSIN) endeksi de yüzde 0,98 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 0,54 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 6,12 ile Halk Bankası (HALKB), yüzde 5,87 ile Otokar (OTKAR) ve yüzde 5,22 ile Vestel (VESTL) ve Borusan Yatırım (BRYAT) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde yüzde 6,12 ile Halk Bankası (HALKB), yüzde 5,87 ile Otokar (OTKAR) ve yüzde 5,22 ile Vestel (VESTL) ve Borusan Yatırım (BRYAT) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 2,20 ile Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT), yüzde 2,01 ile Borusan Yatırım (BRYAT) ve yüzde 1,71 ile Yeo Teknoloji (YEOTK) ilk sıralarda yer aldı. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri  Koç Holding (KCHOL), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Ford Otosan (FROTO) oldu.

Ons altın gerilerken, gün sonunda 2.024 dolardan, gram altın ise 1.996 TL'den işlem gördü.

Ons altın gerilerken, gün sonunda 2.024 dolardan, gram altın ise 1.996 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,35 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.063 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 82,03 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,68 TL'den işlem gördü. Euro/TL 33,12 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,68 TL'den işlem gördü. Euro/TL 33,12 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,72 olurken, Euro/dolar da 1,078 seviyesinden karşılık buldu.

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