Borsada Kararsız, Dolarda Rekor, Altın Bitcoinle Yükseldi: 11 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsada Kararsız, Dolarda Rekor, Altın Bitcoinle Yükseldi: 11 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, günü kararsız bir seyirde geçirirken, dolar rekor tazeleyerek 30 TL'yi aştı. Altın yükselişe geçerken, Bitcoin de ETF'lerin tadını çıkardı. 11 Ocak Perşembe günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,28 oranında 21,8 puan yükselişle 7.895,96 seviyesinden tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı MAVI, EGEEN ve YYLGD çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.033 dolardan, gram altın ise 1.960 TL'den işlem gördü.
Bitcoin, onaylanan ETF'lerle yüzde 4'ten fazla yükselirken, 48 bin doların üzerinde 48.450 dolardan (1.460.876,76 TL'den) işlem gördü.
Dolar/TL, 30 TL'ye aşarken, gün sonunda bankalararası piyasada 29,99 TL'den işlem gördü. Euro/TL 33,01 seviyesinden karşılık buldu.
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