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Borsada Kararsız, Dolarda Rekor, Altın Bitcoinle Yükseldi: 11 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsada Kararsız, Dolarda Rekor, Altın Bitcoinle Yükseldi: 11 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.01.2024 - 18:13

Borsa İstanbul, günü kararsız bir seyirde geçirirken, dolar rekor tazeleyerek 30 TL'yi aştı. Altın yükselişe geçerken, Bitcoin de ETF'lerin tadını çıkardı. 11 Ocak Perşembe günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,28 oranında 21,8 puan yükselişle 7.895,96 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,28 oranında 21,8 puan yükselişle 7.895,96 seviyesinden tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 91,68 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,25 yükseliş, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,20 oranında düşüşbankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 0,35 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı MAVI, EGEEN ve YYLGD çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı MAVI, EGEEN ve YYLGD çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de HEKTS başta gelirken, ISMEN ve TTKOM onu izledi. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.033 dolardan, gram altın ise 1.960 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.033 dolardan, gram altın ise 1.960 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,040 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.048 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 78,23 dolar seviyesinden işlem gördü.

Bitcoin, onaylanan ETF'lerle yüzde 4'ten fazla yükselirken, 48 bin doların üzerinde 48.450 dolardan (1.460.876,76 TL'den) işlem gördü.

Bitcoin, onaylanan ETF'lerle yüzde 4'ten fazla yükselirken, 48 bin doların üzerinde 48.450 dolardan (1.460.876,76 TL'den) işlem gördü.

Bitcoin spot ETF onayı burada.

Dolar/TL, 30 TL'ye aşarken, gün sonunda bankalararası piyasada 29,99 TL'den işlem gördü. Euro/TL 33,01 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, 30 TL'ye aşarken, gün sonunda bankalararası piyasada 29,99 TL'den işlem gördü. Euro/TL 33,01 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30 olurken, vadelide Şubat 2024 dolar/TL kontratları 31,56'dan, Euro/dolar da 1,096 seviyesinden karşılık buldu.

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