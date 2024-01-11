Borsada Kararsız, Dolarda Rekor, Altın Bitcoinle Yükseldi: 11 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de HEKTS başta gelirken, ISMEN ve TTKOM onu izledi.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) oldu.