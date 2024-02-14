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Borsa Yükselişe Döndü, Dolar Rekor Kırdı, Altın Sakinleşti: 14 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Yükselişe Döndü, Dolar Rekor Kırdı, Altın Sakinleşti: 14 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.02.2024 - 19:17

Borsa İstanbul, sert düşüş sonrası yeniden yeşillendi. Dolar, küreseldeki gücünü içeriye de taşıdı. Altın, geriye düşse de yatay seyirdeydi. 14 Şubat Çarşamba Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,87 oranında 78,07 puan düşüşle 9.072,08 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,87 oranında 78,07 puan düşüşle 9.072,08 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 132 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,14, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,06 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 1,35 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde dünkü gibi tavan olan Qua Granite (QUAGR), yüzde 7,27 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve yüzde 4,50 ile Pegasus (PGSUS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde dünkü gibi tavan olan Qua Granite (QUAGR), yüzde 7,27 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve yüzde 4,50 ile Pegasus (PGSUS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 4,66 ile Vestel (VESTL), yüzde 3,32 ile Zorlu Enerji (ZOREN) ve yüzde 2,89 ile Emlak Konut (EKGYO) ilk sıralarda yer aldı. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Sasa Polyester (SASA) oldu.

Ons altın, gün sonunda 1.989 dolardan işlem görürken, gram altın ise 1.967 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 1.989 dolardan işlem görürken, gram altın ise 1.967 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 22,93 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.042 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 82,78 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,75 TL'den işlem görürken, sabah saatlerinde 30,8774 ile rekor tazeledi. Euro/TL 33,02 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,75 TL'den işlem görürken, sabah saatlerinde 30,8774 ile rekor tazeledi. Euro/TL 33,02 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,86 olurken, Euro/dolar da 1,072 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 104,63 seviyesinde işlem gördü.

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