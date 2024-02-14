Borsa Yükselişe Döndü, Dolar Rekor Kırdı, Altın Sakinleşti: 14 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 4,66 ile Vestel (VESTL), yüzde 3,32 ile Zorlu Enerji (ZOREN) ve yüzde 2,89 ile Emlak Konut (EKGYO) ilk sıralarda yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Sasa Polyester (SASA) oldu.