Borsa Yükselişe Döndü, Dolar Rekor Kırdı, Altın Sakinleşti: 14 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Yükselişe Döndü, Dolar Rekor Kırdı, Altın Sakinleşti: 14 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, sert düşüş sonrası yeniden yeşillendi. Dolar, küreseldeki gücünü içeriye de taşıdı. Altın, geriye düşse de yatay seyirdeydi. 14 Şubat Çarşamba Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,87 oranında 78,07 puan düşüşle 9.072,08 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde dünkü gibi tavan olan Qua Granite (QUAGR), yüzde 7,27 ile Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ve yüzde 4,50 ile Pegasus (PGSUS) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 1.989 dolardan işlem görürken, gram altın ise 1.967 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,75 TL'den işlem görürken, sabah saatlerinde 30,8774 ile rekor tazeledi. Euro/TL 33,02 seviyesinden karşılık buldu.
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