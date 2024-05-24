Borsa Sert Düştü, Dolar Yatay, Altın Yükselmeye Çabalıyor: 24 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Sert Düştü, Dolar Yatay, Altın Yükselmeye Çabalıyor: 24 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, haftayı sert düşüşle tamalarken, dolar yatay seyrini sürdürdü. Altın, sert kayıpla tamamlamaya hazırlandığı haftanın son gününü hafif yükselişle geçirdi. 24 Mayıs Cuma, Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın