Borsa Sert Düştü, Dolar Yatay, Altın Yükselmeye Çabalıyor: 24 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı AGROT, EUPWR ve GESAN çekti.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Yapı Kredi Bankası (YKBNK), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Türk Hava Yolları (THYAO) oldu.