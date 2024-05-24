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Borsa Sert Düştü, Dolar Yatay, Altın Yükselmeye Çabalıyor: 24 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Sert Düştü, Dolar Yatay, Altın Yükselmeye Çabalıyor: 24 Mayıs'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 18:16

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, haftayı sert düşüşle tamalarken, dolar yatay seyrini sürdürdü. Altın, sert kayıpla tamamlamaya hazırlandığı haftanın son gününü hafif yükselişle geçirdi. 24 Mayıs Cuma, Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,07 oranında 115,88 puan düşüşle 10.676,65 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,07 oranında 115,88 puan düşüşle 10.676,65 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 90,79 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,09, sınai endeksi (XUSIN) yüzde 0,89 ve bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 0,48 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde BERA, ULKER ve AKFYE başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde BERA, ULKER ve AKFYE başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de başı AGROT, EUPWR ve GESAN çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Yapı Kredi Bankası (YKBNK), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Türk Hava Yolları (THYAO) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.338 dolardan işlem görürken, gram altın da 2.422 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.338 dolardan işlem görürken, gram altın da 2.422 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,32 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.450 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol, gün sonunda 81,81 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, bankalararası piyasada 32,21 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,93 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 32,21 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 34,93 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,12 olurken, Euro/dolar da 1,084 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 104,66 seviyesinde işlem gördü.

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