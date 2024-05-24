Son 2 Yılda Halka Arzlardan En Çok Kazandıran Hisse Belli Oldu
Son 2 Yılda Halka Arzlardan En Çok Kazandıran Hisse Belli Oldu
Son yıllarda halka arzlara özel bir yatırımcı kitlesi oluşurken, kazançların yüksek olması gözlerin Borsa İstanbul'a dönmesine neden olmuştu. Son dönemde aynı kazançları bulamayan yatırımcılar son 2 yılda en çok hangi halka arzdan kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Borsa İstanbul'da özellikle 2022-2023 yıllarında hızlanan halka arzlarda getiri de yüksek olunca yatırımcıların ilgisini çekmişti.
Son 2 yılda halka açılan 69 şirketin hepsi halka arz sonrası yaptığı 10-15 tavanın ardından düşüşe geçerken, halka arz fiyatının altında kalan şirketler de oldu.
2024 yılında gördüğü en yüksek fiyata göre gerileyen şirketlerde başı Pasifik Teknoloji çekti.
2023 yılında halka arz olan şirketlerin tamamı zirveden geriye düşerken, halka arz fiyatına göre halen çok yüksek getiride olanlar da görülüyor.
Son 2 yılda halka arz olan şirketlerden en çok kazandıran ise (21 Mayıs kapanış verilerine göre) Astor Enerji oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın