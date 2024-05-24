Son 2 Yılda Halka Arzlardan En Çok Kazandıran Hisse Belli Oldu

Son yıllarda halka arzlara özel bir yatırımcı kitlesi oluşurken, kazançların yüksek olması gözlerin Borsa İstanbul'a dönmesine neden olmuştu. Son dönemde aynı kazançları bulamayan yatırımcılar son 2 yılda en çok hangi halka arzdan kazandı.