Sert Görünüşü, Net Sözleriyle Borsa Dünyasının "Sinirli" Fenomeni Işık Ökte'ye Yapılan Yorumlar
Sert Görünüşü, Net Sözleriyle Borsa Dünyasının "Sinirli" Fenomeni Işık Ökte'ye Yapılan Yorumlar
Fon yöneticisi Işık Ökte, son yıllarda gerek yayınları gerek yayınlarına yapılan editleriyle Borsa camiasının önemli fenomenlerinden biri oldu. Bu ünün gelmesinde Ökte'nin eğitim ve finans geçmişinin yanında sert görüntüsü ve herkesin söylemeye cesaret edemediği gerçekleri çekinmeden dile getirmesi yatıyordu. Bir dip dalga halinde yayılan Işık Ökte yorumlarını sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Işık Ökte, finans dünyasında yıllarca emek vermiş isimlerden olurken, sert görüntüsüyle tematik kanalların çok da alışık olmadığı bir tarzda, "davudî" ses tonuyla gerçekleri herkesin dile getirmeye cesaret edemedi şekilde söylemesiyle tanınır.
Aslen bu sert görünüşün altında iyi eğitimli, neşeli ve sevecen bir kişilik barındıran Ökte, son yıllarda YouTube yayınlarıyla karşımıza çıkarken, bu ortamda söylemleri de bir nebze rahatlayınca Borsa dünyasında da bir fenomen haline geldi.
"BİST100'de de manyak gibi yan kağıtlar var."
Formasyon?
Işık Ökte'nin hayranlarının dip dalgası da her geçen gün büyüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cümlelerini ses tonuyla okumaktan tutun,
Ökte'nin kırmızı spor ayakkabılarına,
Yerel seçimler öncesi belediye başkanlığı adaylığına yakıştırmaya kadar
Editler sosyal medyada sıklıkla yayılıyor.
İşte bazıları👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Piyasa dinamiklerini "nevi şahsına münhasır" üslubuyla anlatmaktan vazgeçmeyen Işık Ökte'nin hayranları daha da artacak gibi görünüyor.
Ne dersiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın