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Sert Görünüşü, Net Sözleriyle Borsa Dünyasının "Sinirli" Fenomeni Işık Ökte'ye Yapılan Yorumlar

Sert Görünüşü, Net Sözleriyle Borsa Dünyasının "Sinirli" Fenomeni Işık Ökte'ye Yapılan Yorumlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 13:38

Fon yöneticisi Işık Ökte, son yıllarda gerek yayınları gerek yayınlarına yapılan editleriyle Borsa camiasının önemli fenomenlerinden biri oldu. Bu ünün gelmesinde Ökte'nin eğitim ve finans geçmişinin yanında sert görüntüsü ve herkesin söylemeye cesaret edemediği gerçekleri çekinmeden dile getirmesi yatıyordu. Bir dip dalga halinde yayılan Işık Ökte yorumlarını sizler için derledik.

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Işık Ökte, finans dünyasında yıllarca emek vermiş isimlerden olurken, sert görüntüsüyle tematik kanalların çok da alışık olmadığı bir tarzda, "davudî" ses tonuyla gerçekleri herkesin dile getirmeye cesaret edemedi şekilde söylemesiyle tanınır.

Işık Ökte, finans dünyasında yıllarca emek vermiş isimlerden olurken, sert görüntüsüyle tematik kanalların çok da alışık olmadığı bir tarzda, "davudî" ses tonuyla gerçekleri herkesin dile getirmeye cesaret edemedi şekilde söylemesiyle tanınır.

Aslen bu sert görünüşün altında iyi eğitimli, neşeli ve sevecen bir kişilik barındıran Ökte, son yıllarda YouTube yayınlarıyla karşımıza çıkarken, bu ortamda söylemleri de bir nebze rahatlayınca Borsa dünyasında da bir fenomen haline geldi.

Aslen bu sert görünüşün altında iyi eğitimli, neşeli ve sevecen bir kişilik barındıran Ökte, son yıllarda YouTube yayınlarıyla karşımıza çıkarken, bu ortamda söylemleri de bir nebze rahatlayınca Borsa dünyasında da bir fenomen haline geldi.

Deneyimli televizyoncu ve Yatırım Finansman Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Barış Esen ile yaptığı yayınlarda da dile getirdikleri çok dikkat çeken Ökte için biz de size yapılan yorumlar ve paylaşımlardan bir derleme hazırladık.

"BİST100'de de manyak gibi yan kağıtlar var."

Formasyon?

Işık Ökte'nin hayranlarının dip dalgası da her geçen gün büyüyor.

Işık Ökte'nin hayranlarının dip dalgası da her geçen gün büyüyor.
twitter.com
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Cümlelerini ses tonuyla okumaktan tutun,

Cümlelerini ses tonuyla okumaktan tutun,
twitter.com

Ökte'nin kırmızı spor ayakkabılarına,

Ökte'nin kırmızı spor ayakkabılarına,
twitter.com

Yerel seçimler öncesi belediye başkanlığı adaylığına yakıştırmaya kadar

Yerel seçimler öncesi belediye başkanlığı adaylığına yakıştırmaya kadar
twitter.com

Editler sosyal medyada sıklıkla yayılıyor.

Editler sosyal medyada sıklıkla yayılıyor.
twitter.com

İşte bazıları👇

İşte bazıları👇
twitter.com
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twitter.com

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Piyasa dinamiklerini "nevi şahsına münhasır" üslubuyla anlatmaktan vazgeçmeyen Işık Ökte'nin hayranları daha da artacak gibi görünüyor.

Ne dersiniz?

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