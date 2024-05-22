"Borsa Oyun Yeri Değildir" Diyen Bakan Mehmet Şimşek'in Sözleri Sosyal Medyada Yankılandı
"Borsa Oyun Yeri Değildir" Diyen Bakan Mehmet Şimşek'in Sözleri Sosyal Medyada Yankılandı
Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformunda yaptığı konuşmada önemli ifadeler kullandı. Özellikle Borsa'ya yönelik söylediği 'oyun' sözü dikkat çekti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlığa yönelik bilinçlendirme amaçlı yaptığı konuşma ile yine gündemdeydi.
Şimşek, "Borsa bir oyun alanı değil; Bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım." sözleriyle sosyal medyada da gündem oldu.
Gerek piyasa uzmanları gerek sosyal medya kullanıcıları Mehmet Şimşek'in bu sözlerini bolca yorumladı.
Yatırımın gerçek disiplin olması bir yana,
Ekonomideki tüm olguları da içermesi yorumlara yansıdı.
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Borsanın "oyun" görülmesine yönelik sosyal medya "uzmanlarının" rolü de sorgulanırken,
Bu alanda her dönem şehir efsanelerinin yayılımı da ayrı sorunlar içeriyor.
SPK'nın gerekli müdahaleleri sorgulanırken,
Son dönemde hızla halka arz edilen şirketlerin piyasa hareketleri de yorumlara konu oldu.
Diğer yandan sosyal medyada yaşanan kirliliğe de değinenler olurken,
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Yorumlarda eleştiriler yoğun oldu.
İşte Borsa'nın oyun olup olmadığına yönelik yorumlardan bazıları.
Siz ne dersiniz?
Borsa, Türkiye'de piyasa dinamiklerinden uzak bir şekilde mi hareket ediyor?
👇
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Piyasanın gerçek profesyonellerinin sözleri dinlenmezken,
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Sosyal medyada yetkisiz kişilerin milyonlarca takipçisi bulunuyor.
Yorumlarda buluşalım.
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