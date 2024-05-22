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"Borsa Oyun Yeri Değildir" Diyen Bakan Mehmet Şimşek'in Sözleri Sosyal Medyada Yankılandı

"Borsa Oyun Yeri Değildir" Diyen Bakan Mehmet Şimşek'in Sözleri Sosyal Medyada Yankılandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.05.2024 - 18:24

Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformunda yaptığı konuşmada önemli ifadeler kullandı. Özellikle Borsa'ya yönelik söylediği 'oyun' sözü dikkat çekti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlığa yönelik bilinçlendirme amaçlı yaptığı konuşma ile yine gündemdeydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlığa yönelik bilinçlendirme amaçlı yaptığı konuşma ile yine gündemdeydi.

Şimşek'in Finansal Okuryazarlık Platformunda yaptığı konuşmada Borsa'ya yönelik sözleri öne çıktı.

Şimşek, "Borsa bir oyun alanı değil; Bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım." sözleriyle sosyal medyada da gündem oldu.

Şimşek, "Borsa bir oyun alanı değil; Bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım." sözleriyle sosyal medyada da gündem oldu.

Konuşmanın detayları burada.

Gerek piyasa uzmanları gerek sosyal medya kullanıcıları Mehmet Şimşek'in bu sözlerini bolca yorumladı.

Gerek piyasa uzmanları gerek sosyal medya kullanıcıları Mehmet Şimşek'in bu sözlerini bolca yorumladı.
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Yatırımın gerçek disiplin olması bir yana,

Yatırımın gerçek disiplin olması bir yana,
twitter.com

Ekonomideki tüm olguları da içermesi yorumlara yansıdı.

Ekonomideki tüm olguları da içermesi yorumlara yansıdı.
twitter.com
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Borsanın "oyun" görülmesine yönelik sosyal medya "uzmanlarının" rolü de sorgulanırken,

Borsanın "oyun" görülmesine yönelik sosyal medya "uzmanlarının" rolü de sorgulanırken,
twitter.com

Bu alanda her dönem şehir efsanelerinin yayılımı da ayrı sorunlar içeriyor.

Bu alanda her dönem şehir efsanelerinin yayılımı da ayrı sorunlar içeriyor.
twitter.com

SPK'nın gerekli müdahaleleri sorgulanırken,

SPK'nın gerekli müdahaleleri sorgulanırken,
twitter.com

Son dönemde hızla halka arz edilen şirketlerin piyasa hareketleri de yorumlara konu oldu.

Son dönemde hızla halka arz edilen şirketlerin piyasa hareketleri de yorumlara konu oldu.
twitter.com

Diğer yandan sosyal medyada yaşanan kirliliğe de değinenler olurken,

Diğer yandan sosyal medyada yaşanan kirliliğe de değinenler olurken,
twitter.com
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Yorumlarda eleştiriler yoğun oldu.

Yorumlarda eleştiriler yoğun oldu.
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İşte Borsa'nın oyun olup olmadığına yönelik yorumlardan bazıları.

İşte Borsa'nın oyun olup olmadığına yönelik yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Borsa, Türkiye'de piyasa dinamiklerinden uzak bir şekilde mi hareket ediyor?

Borsa, Türkiye'de piyasa dinamiklerinden uzak bir şekilde mi hareket ediyor?
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Piyasanın gerçek profesyonellerinin sözleri dinlenmezken,

Piyasanın gerçek profesyonellerinin sözleri dinlenmezken,
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Sosyal medyada yetkisiz kişilerin milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyada yetkisiz kişilerin milyonlarca takipçisi bulunuyor.
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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