MEB ve SPK Hazırladı: Finansal Okuryazarlık Testinden Geçebilecek misin?
MEB ve SPK Hazırladı: Finansal Okuryazarlık Testinden Geçebilecek misin?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Finansal Okuryazarlık Platformu'nda yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) okullarda eğitim üzerine çalıştığını açıklamıştı. Ortak çalışmanın ilk ürünleri de görülmeye başlandı. Sosyal medyada son yıllarda çok kirlenen finansal okuryazarlığa yönelik Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) internet sitesi hazırladı. Bakalım finansal okuryazarlık için hazırlanan testi geçebilecek misiniz?
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Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık Platformu'nda yapılan çalışmalar dikkat çekti. Sitede yer alan testin sonuçlarına göre de eğitimler öneriliyor.
Önce dilerseniz finansal okuryazarlık durumunuzu ölçelim. İşte o test! Bakalım sizin finansal okuryazarlığınız ne durumda?
Aşağıdaki yatırım fonu türlerinden hangisinin riski diğerlerinden daha düşüktür?
Hisse senedi aldınız ve ilk yıl yüzde 50 değer kazanırken, ikinci yıl yüzde 50 değer kaybetti. Buna göre ikinci yılın sonundaki kar-zarar durumunuz nedir?
Aşağıdaki banka türlerinden hangisinde fon toplama ve fon kullandırma işlemleri İslami kurallara uygun olarak yapılmaktadır?
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Aşağıdakilerden hangisi gram altın fiyatlarının artmasına neden olan faktörlerden biri değildir?
Bankaların resmi internet sitelerine benzer siteler kurularak banka müşterilerinin hesap bilgilerinin çalınabilmesi mümkündür. Buna göre, internet bankacılığına giriş yapmadan önce adres çubuğunda yazan linkin başında aşağıdaki ifadelerden hangisinin olduğu teyit edilmelidir?
Yapılan yatırımın değeri her sene yüzde 20 artarsa, anapara ne kadar süre sonra ikiye katlanır?
Aşağıdaki portföylerden hangisi daha iyi bir çeşitlendirme örneğidir?
Kredi kartıyla yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisinde faiz son ödeme tarihi yerine işlemin yapıldığı tarihten itibaren işletilebilir?
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Yatırımda risk ve getiri dengesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aylık %2 olarak sunulan kredinin kredi kullanana yıllık maliyeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi Mevduat ve Katılım Fonu Sigortası kapsamında değildir?
Kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I. Havale II. EFT III. FAST Bu ödeme yöntemlerinden hangisiyle hafta sonları para transferi yapılabilir?
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Piyasadaki faiz oranlarında artış olduğunda tahvil fiyatlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Aşağıdakilerden hangisi kredi notunu etkileyen faktörlerden biri değildir?
Bankacılık işlemlerinde kullanılan şifrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki yatırım ürünlerinden hangisi diğerlerine göre daha düşük risklidir?
Aşağıdaki kredi türlerinden hangisinde erken ödeme yapılması durumunda kredi veren kuruluş tarafından tazminat talep edilebilir?
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Yapılan bir yatırım üzerinden %20 getiri elde edilmiştir. Yatırım dönemi boyunca gerçekleşen enflasyon oranı %10 olduğuna göre satın alma gücündeki artış yaklaşık yüzde kaçtır?
Kredili ürün kullanımıyla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşan borcun 40 güne kadar faizsiz bir şekilde geri ödenmesi imkanı bulunur?
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