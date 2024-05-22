MEB ve SPK Hazırladı: Finansal Okuryazarlık Testinden Geçebilecek misin?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Finansal Okuryazarlık Platformu'nda yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) okullarda eğitim üzerine çalıştığını açıklamıştı. Ortak çalışmanın ilk ürünleri de görülmeye başlandı. Sosyal medyada son yıllarda çok kirlenen finansal okuryazarlığa yönelik Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) internet sitesi hazırladı. Bakalım finansal okuryazarlık için hazırlanan testi geçebilecek misiniz?