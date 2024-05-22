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Finansal Okuryazarlık Okulda Öğrenilecek: Mehmet Şimşek, MEB ve SPK'nın Ortak Çalışmasını Açıkladı

Finansal Okuryazarlık Okulda Öğrenilecek: Mehmet Şimşek, MEB ve SPK'nın Ortak Çalışmasını Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.05.2024 - 12:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu'nda yaptığı konuşmada, 'Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz' dedi.

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Bakan Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu'nda konuştu.

Bakan Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu'nda konuştu.

Türkiye'de finansal okuryazarlığın okullarda öğretilmeye başlayacağını açıklayan Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bu konuda ortak çalışma başlattığını açıkladı. Şimşek, 'Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz' dedi.

Bakan Şimşek, enflasyonda düşüş için de "Yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek. Aylık enflasyon bizim hedeflerimizle uyuşmaya başladı" dedi.

Bakan Şimşek, enflasyonda düşüş için de "Yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek. Aylık enflasyon bizim hedeflerimizle uyuşmaya başladı" dedi.

Şimşek konuşmasında, 'Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak'  derken, 'Enflasyon yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacak. Para politikası ve maliye politikası adımlarıyla, yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek' açıklamasını yineledi.

"Borsa bir oyun alanı değil"

"Borsa bir oyun alanı değil"

Sermaye piyasalarına yönelik sözlerinde 'Borsa bir oyun alanı değil; bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım' vurgusunu yapan Bakan, 'Bilgiye ve analize dayalı değerlendirmeler üzerinden yatırım kararları verilmeli, toplumun bütün kesimleri için finansal okuryazarlık önemli' diye de ekledi.

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