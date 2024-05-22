Finansal Okuryazarlık Okulda Öğrenilecek: Mehmet Şimşek, MEB ve SPK'nın Ortak Çalışmasını Açıkladı

Şimşek konuşmasında, 'Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak' derken, 'Enflasyon yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacak. Para politikası ve maliye politikası adımlarıyla, yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek' açıklamasını yineledi.