Finansal Okuryazarlık Okulda Öğrenilecek: Mehmet Şimşek, MEB ve SPK'nın Ortak Çalışmasını Açıkladı
Finansal Okuryazarlık Okulda Öğrenilecek: Mehmet Şimşek, MEB ve SPK'nın Ortak Çalışmasını Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu'nda yaptığı konuşmada, 'Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz' dedi.
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Bakan Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu'nda konuştu.
Bakan Şimşek, enflasyonda düşüş için de "Yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek. Aylık enflasyon bizim hedeflerimizle uyuşmaya başladı" dedi.
"Borsa bir oyun alanı değil"
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