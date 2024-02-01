Borsa İstanbul'da Yükseliş, Dolar ve Altın Sakin: 1 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 1,81 ile Bim (BIMAS), yüzde 1,76 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve yüzde 1,35 ile Enerjisa (ENJSA) ilk sıralarda yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.