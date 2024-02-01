Borsa İstanbul'da Yükseliş, Dolar ve Altın Sakin: 1 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da Yükseliş, Dolar ve Altın Sakin: 1 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da endeks tarihi zirvesini bugün de yenilerken, Fed faiz kararı sonrasında dolar ve altın günü sakin geçirdi. 1 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,76 oranında 149,46 puan yükselişle 8.646,12 seviyesinden tamamlarken, seans içi tarihi zirvesini de 8.682,35 puana taşıdı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Penta Teknoloji (PENTA) başı çekti
Ons altın, gün sonunda 2.046 dolardan, gram altın ise 1.996 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,34 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,91 seviyesinden karşılık buldu.
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