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Borsa İstanbul'da Yükseliş, Dolar ve Altın Sakin: 1 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa İstanbul'da Yükseliş, Dolar ve Altın Sakin: 1 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.02.2024 - 18:14

Borsa İstanbul'da endeks tarihi zirvesini bugün de yenilerken, Fed faiz kararı sonrasında dolar ve altın günü sakin geçirdi. 1 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,76 oranında 149,46 puan yükselişle 8.646,12 seviyesinden tamamlarken, seans içi tarihi zirvesini de 8.682,35 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,76 oranında 149,46 puan yükselişle 8.646,12 seviyesinden tamamlarken, seans içi tarihi zirvesini de 8.682,35 puana taşıdı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 113,1 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,66, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 2,13bankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 1,45 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Penta Teknoloji (PENTA) başı çekti

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Penta Teknoloji (PENTA) başı çekti

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 1,81 ile Bim (BIMAS), yüzde 1,76 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve yüzde 1,35 ile Enerjisa (ENJSA) ilk sıralarda yer aldı. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.046 dolardan, gram altın ise 1.996 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.046 dolardan, gram altın ise 1.996 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,38 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.050 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 81,29 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,34 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,91 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,34 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,91 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,35 olurken, Euro/dolar da 1,081 seviyesinden karşılık buldu.

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