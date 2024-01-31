Borsa İstanbul'da 'Tarihi' Yükseliş, Dolar ve Altında Fed Öncesi Durum: 31 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 3,52 ile Oyak Çimento (OYAKC), yüzde 3,42 ile Anadolu Grubu Holding (AGHOL) ve yüzde 2,75 ile Ege Endüstri (EGEEN) ilk sıralarda yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Mia Teknoloji (MIATK) oldu.