Borsa İstanbul'da 'Tarihi' Yükseliş, Dolar ve Altında Fed Öncesi Durum: 31 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da 'Tarihi' Yükseliş, Dolar ve Altında Fed Öncesi Durum: 31 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da endeks tarihi zirvesini yenilerken, Fed faiz kararı öncesinde dolar ve altında son durum merak edildi. 31 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,26 oranında 22,36 puan yükselişle 8.496,66 seviyesinden tamamlarken, 3 Ekim 2023'te 8.562,70 ile çıktığı seans içi tarihi zirvesini de 8.577,35 puana taşıdı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Tatlıpınar Enerji (TATEN) ve Tukaş (TUKAS) başı çekti
Fed faiz kararı öncesinde altın yükseldi. Ons altın, gün sonunda 2.054 dolardan, gram altın ise 2.004 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,34 TL'den işlem gördü. Euro/TL 33,03 seviyesinden karşılık buldu.
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