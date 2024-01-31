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Borsa İstanbul'da 'Tarihi' Yükseliş, Dolar ve Altında Fed Öncesi Durum: 31 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa İstanbul'da 'Tarihi' Yükseliş, Dolar ve Altında Fed Öncesi Durum: 31 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
31.01.2024 - 18:20

Borsa İstanbul'da endeks tarihi zirvesini yenilerken, Fed faiz kararı öncesinde dolar ve altında son durum merak edildi. 31 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,26 oranında 22,36 puan yükselişle 8.496,66 seviyesinden tamamlarken, 3 Ekim 2023'te 8.562,70 ile çıktığı seans içi tarihi zirvesini de 8.577,35 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,26 oranında 22,36 puan yükselişle 8.496,66 seviyesinden tamamlarken, 3 Ekim 2023'te 8.562,70 ile çıktığı seans içi tarihi zirvesini de 8.577,35 puana taşıdı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 99,24 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,46, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,42bankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 0,06 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Tatlıpınar Enerji (TATEN) ve Tukaş (TUKAS) başı çekti

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Tatlıpınar Enerji (TATEN) ve Tukaş (TUKAS) başı çekti

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 3,52 ile Oyak Çimento (OYAKC), yüzde 3,42 ile Anadolu Grubu Holding (AGHOL) ve yüzde 2,75 ile Ege Endüstri (EGEEN) ilk sıralarda yer aldı. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Mia Teknoloji (MIATK) oldu.

Fed faiz kararı öncesinde altın yükseldi. Ons altın, gün sonunda 2.054 dolardan, gram altın ise 2.004 TL'den işlem gördü.

Fed faiz kararı öncesinde altın yükseldi. Ons altın, gün sonunda 2.054 dolardan, gram altın ise 2.004 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,41 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.054 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 81,25 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,34 TL'den işlem gördü. Euro/TL 33,03 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,34 TL'den işlem gördü. Euro/TL 33,03 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,37 olurken, vadelide Şubat 2024 dolar/TL kontratları 31,19'dan, Euro/dolar da 1,087 seviyesinden karşılık buldu.

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