Görüş Bildir
Haberler
Finans
Borsa Düştü, Dolar Sakin, Altın Geriledi: 16 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Düştü, Dolar Sakin, Altın Geriledi: 16 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.01.2024 - 18:16

Borsa İstanbul, yükselişle başladığı günün  düşüşle tamamlarken, dolar sakin, altın da zirveden gerileyerek hareket etti. 16 Ocak Salı günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,15 oranında 11,85 puan düşüşle 8.032,17 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,15 oranında 11,85 puan düşüşle 8.032,17 seviyesinden tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 81,5 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,04, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,49 yükselişle ve bankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 1,71 oranında sert bir düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı ISGYO, SKBNK ve CANTE çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı ISGYO, SKBNK ve CANTE çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de GARAN, AKBNK ve ALFAS onu izledi. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Akbank (AKBNK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.037 dolardan, gram altın ise 1.972 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.037 dolardan, gram altın ise 1.972 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 22,97 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.037 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 78,10 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,10 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,77 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,10 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,77 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,20 olurken, vadelide Şubat 2024 dolar/TL kontratları 31,49 'ten, Euro/dolar da 1,087 seviyesinden karşılık buldu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?