Borsa Düştü, Dolar Sakin, Altın Geriledi: 16 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Düştü, Dolar Sakin, Altın Geriledi: 16 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, yükselişle başladığı günün düşüşle tamamlarken, dolar sakin, altın da zirveden gerileyerek hareket etti. 16 Ocak Salı günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,15 oranında 11,85 puan düşüşle 8.032,17 seviyesinden tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı ISGYO, SKBNK ve CANTE çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.037 dolardan, gram altın ise 1.972 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,10 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,77 seviyesinden karşılık buldu.
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