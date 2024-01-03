Borsa Dün Verdiğini Fazlasıyla Geri Aldı, Dolar Zirvede, Altın Sert Düştü: 3 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 9,86 oranında QUAGR başta gelirken, yüzde 7,04 ile SKBNK ve yüzde 6,87 ASGYO ile onu izledi.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Gübre Fabrikaları (GUBRF), Astor Enerji (ASTOR) ve Türk Hava Yolları (THYAO) oldu.