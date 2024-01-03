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Borsa Dün Verdiğini Fazlasıyla Geri Aldı, Dolar Zirvede, Altın Sert Düştü: 3 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Dün Verdiğini Fazlasıyla Geri Aldı, Dolar Zirvede, Altın Sert Düştü: 3 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 18:17

Borsa İstanbul 2024'e yükselişle başlarken, ikinci günde sert düştü. Dolar zirvede seyretmeye devam ederken, altın da sert geriledi. 3 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,78 oranında 212,26 puan düşüşle 7.412,04 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,78 oranında 212,26 puan düşüşle 7.412,04 seviyesinden tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi milyar TL olurken, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 2,78 oranındabankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 2,98 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı yüzde 3,52 oranında yükselişle KONTR, yüzde 2,22 oranında ASTOR ve yüzde 1,57 ile TAVHL çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı yüzde 3,52 oranında yükselişle KONTR, yüzde 2,22 oranında ASTOR ve yüzde 1,57 ile TAVHL çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 9,86 oranında QUAGR başta gelirken, yüzde 7,04 ile SKBNK ve yüzde 6,87 ASGYO ile onu izledi. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Gübre Fabrikaları (GUBRF), Astor Enerji (ASTOR) ve Türk Hava Yolları (THYAO) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.037 dolardan, gram altın ise 1.951 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.037 dolardan, gram altın ise 1.951 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 22,94 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.062 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 77,26 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,77 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,56 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,77 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,56 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30 olurken, vadelide Şubat 2024 dolar/TL kontratları 31,59'dan, Euro/dolar da 1,092 seviyesinden karşılık buldu.

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