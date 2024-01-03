Borsa Dün Verdiğini Fazlasıyla Geri Aldı, Dolar Zirvede, Altın Sert Düştü: 3 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Dün Verdiğini Fazlasıyla Geri Aldı, Dolar Zirvede, Altın Sert Düştü: 3 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul 2024'e yükselişle başlarken, ikinci günde sert düştü. Dolar zirvede seyretmeye devam ederken, altın da sert geriledi. 3 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 2,78 oranında 212,26 puan düşüşle 7.412,04 seviyesinden tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı yüzde 3,52 oranında yükselişle KONTR, yüzde 2,22 oranında ASTOR ve yüzde 1,57 ile TAVHL çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.037 dolardan, gram altın ise 1.951 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,77 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,56 seviyesinden karşılık buldu.
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