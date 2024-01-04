Borsa Bir Gün Aşağı Bir Gün Yukarı, Dolar Düştü, Altın Yatay: 4 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Bir Gün Aşağı Bir Gün Yukarı, Dolar Düştü, Altın Yatay: 4 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul 2024'e oynak başladı. Dün sert düşen endeks, bugün yükseldi. Dolar hafif gerilerken, altın sakindi. 4 Ocak Perşembe günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,83 oranında 135,81 puan yükselişle 7.547,84 seviyesinden tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı BIOEN, PETKM ve VAKBN çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.040 dolardan, gram altın ise 1.953 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,76 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,71 seviyesinden karşılık buldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda