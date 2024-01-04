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Borsa Bir Gün Aşağı Bir Gün Yukarı, Dolar Düştü, Altın Yatay: 4 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Bir Gün Aşağı Bir Gün Yukarı, Dolar Düştü, Altın Yatay: 4 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.01.2024 - 18:13

Borsa İstanbul 2024'e oynak başladı. Dün sert düşen endeks, bugün yükseldi. Dolar hafif gerilerken, altın sakindi. 4 Ocak Perşembe günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,83 oranında 135,81 puan yükselişle 7.547,84 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,83 oranında 135,81 puan yükselişle 7.547,84 seviyesinden tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 73,61 milyar TL olurken, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,41 oranındabankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 2,62 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı BIOEN, PETKM ve VAKBN çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı BIOEN, PETKM ve VAKBN çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de QUAGR dünkü gibi başta gelirken, KONTR ve TATEN onu izledi. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi  Bankası (YKBNK) ve İŞ Bankası (ISCTR) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.040 dolardan, gram altın ise 1.953 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.040 dolardan, gram altın ise 1.953 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 22,98 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.051 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 78,35 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,76 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,71 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,76 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,71 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 29,90 olurken, vadelide Şubat 2024 dolar/TL kontratları 31,51'den, Euro/dolar da 1,95 seviyesinden karşılık buldu.

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