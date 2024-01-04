Borsa Bir Gün Aşağı Bir Gün Yukarı, Dolar Düştü, Altın Yatay: 4 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de QUAGR dünkü gibi başta gelirken, KONTR ve TATEN onu izledi.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve İŞ Bankası (ISCTR) oldu.