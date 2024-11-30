Bir Zamanlar İngiltere'de Kimyasallarla Çalışmaya Mecbur Bırakılan İşçilerin Korkunç Hikayesi
Bir Zamanlar İngiltere'de Kimyasallarla Çalışmaya Mecbur Bırakılan İşçilerin Korkunç Hikayesi
19. yüzyıl İngiltere’sinde kibrit fabrikalarında çalışmak, ölümcül sonuçlar doğurabilirdi. Beyaz fosforla çalışmanın yarattığı 'phossy jaw' yani fosfor çenesi hastalığı, işçilerin yüzlerini tanınmaz hale getiriyordu. Uzun saatler, düşük ücretler ve ceza sistemleri ise işleri daha da zorlaştırıyordu. Bu korkunç koşullar, tarihe karanlık bir iz bıraktı.
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19. yüzyılın sonlarında Londra'nın doğusunda yer alan Bryant & May kibrit fabrikasında çalışan işçiler, "fosfor çenesi" olarak bilinen dehşet verici bir hastalığın kurbanı oldu.
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Bu durum, kibrit üretiminde kullanılan beyaz ve sarı fosforun toksik etkilerinden kaynaklanıyordu. Çalışanlar, fosfor dumanlarını soludukça dişleri çürümeye, çeneleri ise çürüyüp düşmeye başladı.
Daha da ürkütücü olan, hastalığın ilerleyen evrelerinde işçilerin yüzlerinin karanlıkta parlamasıydı. Kibrit işçileri, 12 ila 14 saat arasında çalışıyor ve neredeyse hiçbir güvenlik önlemi olmadan düşük ücretler alıyordu.
Kadın işçiler erkeklere kıyasla daha az kazanıyor, hatta bazı durumlarda ücretlerinden kesinti yapılıyordu. Oturdukları ya da konuşurken yakalandıkları takdirde para cezasına çarptırılıyorlardı.
Bryant & May, işçilerin fosfor nedeniyle hastalanmaya başladığını biliyordu. Çene çürümesi, diş kaybı ve yoğun ağrılar yaşayan işçiler işten atılıyor ve yerlerine yeni çalışanlar getiriliyordu.
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İstatistikler, işçilerin büyük bir çoğunluğunun fosfora maruz kaldıktan sonra beş yıl içinde hasta olduğunu gösteriyordu.
1888'de Annie Besant adlı bir gazetecinin "beyaz kölelik" olarak tanımladığı bu korkunç çalışma koşullarına dikkat çekmesiyle 1.500 kadın işçi greve çıktı. İşçiler, ağır ceza sisteminin sona ermesi ve kovulan çalışanların geri alınması gibi bazı haklar kazandı.
Ancak fosfor kullanımı tamamen yasaklanmadı ve bu tehlikeli süreç yıllarca devam etti. 1900'lerin başında fosforun kullanımının yasaklanmasıyla "phossy jaw" neredeyse tamamen ortadan kalktı.
Ancak bu süreçte yüzlerce işçi hayatını kaybetti, birçoğu da hayat boyu süren sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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