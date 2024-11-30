Bir Zamanlar İngiltere'de Kimyasallarla Çalışmaya Mecbur Bırakılan İşçilerin Korkunç Hikayesi

19. yüzyıl İngiltere’sinde kibrit fabrikalarında çalışmak, ölümcül sonuçlar doğurabilirdi. Beyaz fosforla çalışmanın yarattığı 'phossy jaw' yani fosfor çenesi hastalığı, işçilerin yüzlerini tanınmaz hale getiriyordu. Uzun saatler, düşük ücretler ve ceza sistemleri ise işleri daha da zorlaştırıyordu. Bu korkunç koşullar, tarihe karanlık bir iz bıraktı.

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