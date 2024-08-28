Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kendisine Londra'da İş Bulduran CV'sinin Detaylarını Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kendisine Londra'da İş Bulduran CV'sinin Detaylarını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 17:12

İçerik Devam Ediyor

CV hazırlamak pek çok kişinin ciddiye almadı, özenmediği bir süreç. Bu durum, genellikle kişilerin iş başvurularında karşılaştıkları başarısızlıkların temel nedenlerinden biri olabiliyor. CV'nin önemini küçümsemek, profesyonel hayatta ilerlemeyi zorlaştıran bir durum. Bir sosyal medya kullanıcısı bu konuda hayat kurtarıcı bir video paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9P-k4...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada kariyer ve kişisel gelişim ile ilgili videolar paylaşan Destine Saccılarlı, kendi özgeçmişini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada kariyer ve kişisel gelişim ile ilgili videolar paylaşan Destine Saccılarlı, kendi özgeçmişini takipçileriyle paylaştı.

Kendisinin Londra'da iş bulmasını sağlayan o CV'nin detaylarını paylaşan genç kadın, pek çok kişiye ilham oldu.

Kendisinin Londra'da iş bulmasını sağlayan o CV'nin detaylarını paylaşan genç kadın, pek çok kişiye ilham oldu.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın