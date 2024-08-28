Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kendisine Londra'da İş Bulduran CV'sinin Detaylarını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9P-k4...
CV hazırlamak pek çok kişinin ciddiye almadı, özenmediği bir süreç. Bu durum, genellikle kişilerin iş başvurularında karşılaştıkları başarısızlıkların temel nedenlerinden biri olabiliyor. CV'nin önemini küçümsemek, profesyonel hayatta ilerlemeyi zorlaştıran bir durum. Bir sosyal medya kullanıcısı bu konuda hayat kurtarıcı bir video paylaştı.
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Sosyal medyada kariyer ve kişisel gelişim ile ilgili videolar paylaşan Destine Saccılarlı, kendi özgeçmişini takipçileriyle paylaştı.
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Kendisinin Londra'da iş bulmasını sağlayan o CV'nin detaylarını paylaşan genç kadın, pek çok kişiye ilham oldu.
İşte o video;
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