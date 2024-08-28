Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Kendisine Londra'da İş Bulduran CV'sinin Detaylarını Paylaştı

CV hazırlamak pek çok kişinin ciddiye almadı, özenmediği bir süreç. Bu durum, genellikle kişilerin iş başvurularında karşılaştıkları başarısızlıkların temel nedenlerinden biri olabiliyor. CV'nin önemini küçümsemek, profesyonel hayatta ilerlemeyi zorlaştıran bir durum. Bir sosyal medya kullanıcısı bu konuda hayat kurtarıcı bir video paylaştı.