Bir Ocakbaşının 2050 Yılından Günümüze Gelmiş Gibi Görünen Tuvalet Dizaynına Hayran Kalacaksınız

Kaynak: https://www.tiktok.com/@begumerenoglu...
Bir sosyal medya kullanıcısı gittiği bir ocakbaşının tuvaletini paylaştı ve o tuvalet sosyal medyada beğeni topladı.
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Her detayın ince ince düşünüldüğü tuvalette deodorant, tek kullanımlık diş fırçası, ağız bakım suyu gibi birçok hijyen ürünü mevcut.
Görenlerin hayran kaldığı bu tuvalete "2050 yılından bir tuvalet" yorumları yapıldı.
İşte o tuvalet;
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Ülke buna hazır değl....
mekana benden slogan: sadece yemeğe değil sıçmaya da bekleriz.
İsmini de yazsaydı en azından örnek olurdu