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Bir Ocakbaşının 2050 Yılından Günümüze Gelmiş Gibi Görünen Tuvalet Dizaynına Hayran Kalacaksınız

Bir Ocakbaşının 2050 Yılından Günümüze Gelmiş Gibi Görünen Tuvalet Dizaynına Hayran Kalacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 15:15

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Bir sosyal medya kullanıcısı gittiği bir ocakbaşının tuvaletini paylaştı ve o tuvalet sosyal medyada beğeni topladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@begumerenoglu...
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Her detayın ince ince düşünüldüğü tuvalette deodorant, tek kullanımlık diş fırçası, ağız bakım suyu gibi birçok hijyen ürünü mevcut.

Her detayın ince ince düşünüldüğü tuvalette deodorant, tek kullanımlık diş fırçası, ağız bakım suyu gibi birçok hijyen ürünü mevcut.

Görenlerin hayran kaldığı bu tuvalete "2050 yılından bir tuvalet" yorumları yapıldı.

Görenlerin hayran kaldığı bu tuvalete "2050 yılından bir tuvalet" yorumları yapıldı.

İşte o tuvalet;

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Boris

mekana benden slogan: sadece yemeğe değil sıçmaya da bekleriz.

Msbaykar

İsmini de yazsaydı en azından örnek olurdu