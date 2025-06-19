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Bir Gün Boyunca Ne Yediğini Seç, Ruh Halini Tahmin Edelim!

etiket Bir Gün Boyunca Ne Yediğini Seç, Ruh Halini Tahmin Edelim!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 19:05

Hayatta bazen ne hissettiğimizi kelimelere dökmek zor olur... Ama midemiz bilir! Yediğimiz şeyler, ruh halimizi fazlasıyla etkiliyor. Hadi gel, sana sabah kahvaltısından gece atıştırmalığına kadar bir gün boyunca neler yediğini soralım. Seçimlerinle ruh halinin şifresini çözelim!

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1. İlk olarak güne nasıl bir kahvaltıyla başlıyorsun?

2. Kahvaltı sonrası içeceğin?

3. Ara öğünler önemli! Ara öğünde ne tercih ediyorsun?

4. Sırada öğle yemeği var. Seç bakalım!

5. Yemek sonrası tatlı?

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6. Çay zamanı! İkindi çayı yanında hangisini yersin?

7. Çorba tercihin?

8. Geldik son akşam yemeğine! Akşam yemeği tercihin hangisi?

Sakin ve huzurlusun!

Senin yemek tercihlerinden anlaşılıyor ki ruh halin oldukça dengeli. Kendine iyi bakmayı önemsiyorsun ve yemek senin için gerçek bir ritüel. İç huzurun var ve bu da seni çevrendekilere karşı da sabırlı ve anlayışlı biri yapıyor. Elbette iniş çıkışlar olacaktır ama sen çoğu zaman zeytinyağlılar gibi dengeli ve sağlıklısın!

Patlamaya hazır volkan gibisin!

Seçtiğin yiyecekler biraz karışık açıkçası. Bir yanda fast food, bir yanda öğün geçirme halleri... Bu da ruh halinin biraz dalgalı olduğunu gösteriyor. Bazen kendine özen gösteriyorsun, bazen de ne olursa olsun modundasın. İçten içe biriken streslerin olabilir, belki biraz yalnızlık da. Ama enerji sende var, tek ihtiyacın kendine vakit ayırmak ve gerçekten neye aç olduğunu fark etmek.

Pozitif ve oldukça enerjiksin!

Sen gerçekten bomba gibisin! Seçimlerin taze, sağlıklı ve dengeli. Smoothie’ler, bitki çayları, detokslar... Bu enerji bir yerden geliyor tabii. İçinde kelebekler uçuşuyor sanki. Hayata karşı umutlusun, çevrendekilere ilham veriyorsun. Yalnız dikkat, bu yüksek enerji tükenmesin diye arada bir yavaş moda da geçmek gerek!

Dalgın ve yorgunsun!

Kahvaltıyı atlamak, sürekli dışarıdan yemek söylemek, geçiştirmeler... Bunlar hep yorgun bir zihnin ipuçları. Sen şu sıralar biraz düşüştesin gibisin. Duygusal bir yük taşıyor olabilirsin ve bunu farkında olmadan yemek düzenine yansıtıyorsun. İyi haber verelim hemen! Bu dönem geçici. Bir tabak sıcak çorba bazen moralden daha çok şey verecektir! Kendini ihmal etme, çünkü sen değerlisin.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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