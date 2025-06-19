Bir Gün Boyunca Ne Yediğini Seç, Ruh Halini Tahmin Edelim!

Senin yemek tercihlerinden anlaşılıyor ki ruh halin oldukça dengeli. Kendine iyi bakmayı önemsiyorsun ve yemek senin için gerçek bir ritüel. İç huzurun var ve bu da seni çevrendekilere karşı da sabırlı ve anlayışlı biri yapıyor. Elbette iniş çıkışlar olacaktır ama sen çoğu zaman zeytinyağlılar gibi dengeli ve sağlıklısın!