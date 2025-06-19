Bir Gün Boyunca Ne Yediğini Seç, Ruh Halini Tahmin Edelim!
Hayatta bazen ne hissettiğimizi kelimelere dökmek zor olur... Ama midemiz bilir! Yediğimiz şeyler, ruh halimizi fazlasıyla etkiliyor. Hadi gel, sana sabah kahvaltısından gece atıştırmalığına kadar bir gün boyunca neler yediğini soralım. Seçimlerinle ruh halinin şifresini çözelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak güne nasıl bir kahvaltıyla başlıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kahvaltı sonrası içeceğin?
3. Ara öğünler önemli! Ara öğünde ne tercih ediyorsun?
4. Sırada öğle yemeği var. Seç bakalım!
5. Yemek sonrası tatlı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çay zamanı! İkindi çayı yanında hangisini yersin?
7. Çorba tercihin?
8. Geldik son akşam yemeğine! Akşam yemeği tercihin hangisi?
Sakin ve huzurlusun!
Patlamaya hazır volkan gibisin!
Pozitif ve oldukça enerjiksin!
Dalgın ve yorgunsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın