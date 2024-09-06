Bir Doktor Soru İşaretlerini Giderdi: Pek Çok Kişinin Muzdarip Olduğu Çene Kıtlaması Neden Olur?

Birçok insanın karşılaştığı bir durum olan çene hareketleri esnasında ortaya çıkan kıtırtı sesleri, endişe yaratabiliyor. Bu durum, çene hareketlerinin doğal bir parçası olmasına rağmen, bazı kişilerde daha belirgin hale gelebiliyor ve rahatsızlık hissi yaratabiliyor. Bu rahatsızlık, çene hareketlerinin sıradan bir eylemi olan açma ve kapama esnasında bile hissedilebiliyor. Bu durumun neden olduğu rahatsızlık, kişinin yaşam kalitesini düşürebiliyor ve günlük yaşantısını olumsuz yönde etkileyebiliyor.