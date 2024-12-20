Billie Eilish'in Çocukluğundan Derbeder Cardi B'ye 20 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Billie Eilish'in Çocukluğundan Derbeder Cardi B'ye 20 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Amy Jackson
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Bella Thorne
Katy Perry
Emrata
Demi Lovato
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Vanessa Hudgens
Paris Hilton
Khloe Kardashian
Billie Eilish
Cardi B
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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