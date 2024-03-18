Bikinili Kadın Görünce Zorla Dokunarak Fotoğraf Çektirmek İsteyen Erkeklerin Tepki Çeken Anları

Sosyal medyada paylaşılan ve Çin'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir grup erkek sahilde bikinisi ile güneşlenen kadın ile zorla fotoğraf çektirmek isterken görülüyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hong Kong'a tatile geldiği belirtilen bir turistin plajda güneşlendiğini fark ederek yanına giden Çinli erkekler, kadın ile fotoğraf çektirmek isterken ellerini de kadının omzuna koymak istiyorlar.
Kadının ısrarla dokunulmak istemediğini belirtmesine rağmen zorla dokunarak fotoğraf çektiren erkeklerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise kısa sürede tepki çekti.
İşte tepki çeken o görüntüler: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda