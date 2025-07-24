Beşiktaş Sezonun İlk Resmi Maçında Arda Turan'ın Teknik Direktörlük Yaptığı Shakhtar'ı Konuk Ediyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde Avrupa arenasındaki ilk sınavına çıkacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde resmi maç temposuna ilk kez girecek olan Beşiktaş, avantajlı bir skorla rövanş öncesi elini güçlendirmek istiyor. Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar ise genç kadrosuyla sürpriz peşinde olacak.
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Beşiktaş - Shakhtar maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifreli mi olacak?
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Avusturya'da 4 hazırlık maçı yapan Beşiktaş erken sayılacak bir dönemde resmi maça çıkacak.
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro da belli oldu. Kadroda bazı isimlerin olmaması taraftarları şaşırttı.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar ise 1.Eleme Turu oynayarak buraya geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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