Beşiktaş Sezonun İlk Resmi Maçında Arda Turan'ın Teknik Direktörlük Yaptığı Shakhtar'ı Konuk Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık karşılaşmasına çıktı. İlk üç maçta Avusturya temsilcileriyle karşılaşan siyah-beyazlılar, St. Pölten’i 2-0 mağlup ederken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü maçta ise Wolfsberger’e 3-2 yenildi. Kampın son günlerinde Slovakya ekibi Petrzalka 1898 ile oynayan Beşiktaş, bu mücadeleyi de 2-1 kaybetti. Kartal, toplamda dört maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde de 6 gol gördü.