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Beşiktaş Sezonun İlk Resmi Maçında Arda Turan'ın Teknik Direktörlük Yaptığı Shakhtar'ı Konuk Ediyor

Beşiktaş Sezonun İlk Resmi Maçında Arda Turan'ın Teknik Direktörlük Yaptığı Shakhtar'ı Konuk Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 14:30

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde Avrupa arenasındaki ilk sınavına çıkacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde resmi maç temposuna ilk kez girecek olan Beşiktaş, avantajlı bir skorla rövanş öncesi elini güçlendirmek istiyor. Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar ise genç kadrosuyla sürpriz peşinde olacak.

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Beşiktaş - Shakhtar maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifreli mi olacak?

Beşiktaş - Shakhtar maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifreli mi olacak?

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk resmi sınavına bu akşam Tüpraş Stadı’nda çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i konuk edecek siyah-beyazlılar, yeni sezonu taraftarı önünde galibiyetle açmayı hedefliyor.

Saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

Beşiktaş, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajlı bir skor arıyor.

Avusturya'da 4 hazırlık maçı yapan Beşiktaş erken sayılacak bir dönemde resmi maça çıkacak.

Avusturya'da 4 hazırlık maçı yapan Beşiktaş erken sayılacak bir dönemde resmi maça çıkacak.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık karşılaşmasına çıktı. İlk üç maçta Avusturya temsilcileriyle karşılaşan siyah-beyazlılar, St. Pölten’i 2-0 mağlup ederken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü maçta ise Wolfsberger’e 3-2 yenildi. Kampın son günlerinde Slovakya ekibi Petrzalka 1898 ile oynayan Beşiktaş, bu mücadeleyi de 2-1 kaybetti. Kartal, toplamda dört maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde de 6 gol gördü.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro da belli oldu. Kadroda bazı isimlerin olmaması taraftarları şaşırttı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro da belli oldu. Kadroda bazı isimlerin olmaması taraftarları şaşırttı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda dört önemli isim yer almadı. Siyah-beyazlı takımın Shakhtar Donetsk eşleşmesi için oluşturduğu listede Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain bulunmuyor.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans:

Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl

Orta Saha:

Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes

Forvet:

Tammy Abraham

Altyapıdan yetişen isimler ise B listesinde UEFA'ya verildi: 

Emir Yaşar

Emre Bilgin

Göktuğ Baytekin

Fahri Kerem Ay

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Mustafa Azem Yortaç

Semih Kılıçsoy

Serkan Emrecan Terzi

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar ise 1.Eleme Turu oynayarak buraya geldi.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar ise 1.Eleme Turu oynayarak buraya geldi.

Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi ilk turda Ilves Tampere ile eşleşti. İlk maç Slovenya'da oynandı ve Shakhtar rakibini 6-0 yendi. Finlandiya'da oynanan ikinci maç ise 0-0 sona erdi. Shakhtar bu sonuçla Beşiktaş'ın rakibi olmayı başardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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