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Beşiktaş’ın Yeni Hocası Giovanni van Bronckhorst Oldu

Beşiktaş’ın Yeni Hocası Giovanni van Bronckhorst Oldu

Beşiktaş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 19:08

Beşiktaş, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile her konuda anlaştı.

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Beşiktaş, yeni hocasını resmen açıkladı.

Beşiktaş, yeni hocasını resmen açıkladı.

Siyah-Beyazlı ekip, Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst her konuda anlaştı.

Siyah-Beyazlı ekip, Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst her konuda anlaştı.

Van Bronckhorst, son olarak İskoçya ekibi Glasgow Rangers’ı çalıştırıyordu.

Van Bronckhorst, son olarak İskoçya ekibi Glasgow Rangers’ı çalıştırıyordu.

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Giovanni van Bronckhorst’un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Giovanni van Bronckhorst’un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.

Beşiktaş'ın paylaşımı 👇

Giovanni van Bronckhorst kimdir? 👇

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Citizen Cane

Biraz da buna tazminat verir göndeririz paramız çok çünkü!

Erol Kayar

2018 Fenerbahçe...

claudio taffarell

demek max 8. hafta istifadını verip tazminat kitleyip besiktasi riza calimbay'in kapisinda yatiracak hoca bu.