Beşiktaş’ın Yeni Hocası Giovanni van Bronckhorst Oldu
Beşiktaş’ın Yeni Hocası Giovanni van Bronckhorst Oldu
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Beşiktaş, yeni hocasını resmen açıkladı.
Siyah-Beyazlı ekip, Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst her konuda anlaştı.
Van Bronckhorst, son olarak İskoçya ekibi Glasgow Rangers’ı çalıştırıyordu.
Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Giovanni van Bronckhorst’un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.
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Biraz da buna tazminat verir göndeririz paramız çok çünkü!
2018 Fenerbahçe...
demek max 8. hafta istifadını verip tazminat kitleyip besiktasi riza calimbay'in kapisinda yatiracak hoca bu.