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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat van Bronckhorst'un İmza Töreninde Gazeteciyi Yazdıklarına Pişman Etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat van Bronckhorst'un İmza Töreninde Gazeteciyi Yazdıklarına Pişman Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 15:24

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için düzenlenen imza töreninde sosyal medyanın öne çıkan spor muhabirlerinden biri olan Sercan Dikme'ye tepki gösterdi. Arat, Dikme'ye 'Siz fırtınalara devam edin biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama yaptığınız rakamlı yayınların kulübe zarar verdiğini bilin, Türkiye’ye de zarar verdiğini bilin.' dedi.

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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için stadyumda imza töreni düzenledi.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için stadyumda imza töreni düzenledi.

Hasab Arat, törende gazetecilerin sorularını yanıtlarken ortam bir anda gerildi.

Hasab Arat, törende gazetecilerin sorularını yanıtlarken ortam bir anda gerildi.

Başkan, Sercan Dikme’nin sosyal medyadaki hoca eleştirilerine yönelik sorusuna sert tepki gösterdi.

Başkan, Sercan Dikme’nin sosyal medyadaki hoca eleştirilerine yönelik sorusuna sert tepki gösterdi.

Dikme'nin transfer haberlerine de sinirlenen Arat, "Siz sanki bizden daha iyi biliyorsunuz bu işi" dedi.

Dikme'nin transfer haberlerine de sinirlenen Arat, "Siz sanki bizden daha iyi biliyorsunuz bu işi" dedi.

“Sercan bey siz bir meslek yapıyorsunuz mesleğiniz dijital yayıncılık ve sosyal medyada dakika dakika haberler atıyorsunuz, fiyatlar koyuyorsunuz, biz bilmediğimiz oyuncularla görüşüyoruz siz sanki bizden daha iyi biliyorsunuz bu işi.

Biz antrenör tercihimizi bir planlama çerçevesinde yaptık ve bu planımızın çok doğru olduğuna inanıyoruz, bunun bütün sorumluluğu bize aittir. Bizim taraftarımız antrenörünün arkasında olacaktır. Beşiktaş taraftarı sosyal medyadaki fırtınalardan etkilenmez. Sosyal medya konusunda eleştirilerin olduğunu söylediniz. Sizin sosyal medyada oluşturduğunuz fırtınalara bakacak olursak biz bu işi yapamayız. Siz fırtınalara devam edin biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu bilin yaptığınız rakamlı yayınların kulübe zarar verdiğini bilin, Türkiye’ye de zarar verdiğini bilin. Dolayısıyla sorumluluk taşıyın. Bu taşıyacağınız sorumluluğun hem gazetecilik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum hem de hocamızın başarısı açısından çok önemli olacak”

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