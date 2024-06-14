Beşiktaş Başkanı Hasan Arat van Bronckhorst'un İmza Töreninde Gazeteciyi Yazdıklarına Pişman Etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat van Bronckhorst'un İmza Töreninde Gazeteciyi Yazdıklarına Pişman Etti
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için düzenlenen imza töreninde sosyal medyanın öne çıkan spor muhabirlerinden biri olan Sercan Dikme'ye tepki gösterdi. Arat, Dikme'ye 'Siz fırtınalara devam edin biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama yaptığınız rakamlı yayınların kulübe zarar verdiğini bilin, Türkiye’ye de zarar verdiğini bilin.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için stadyumda imza töreni düzenledi.
Hasab Arat, törende gazetecilerin sorularını yanıtlarken ortam bir anda gerildi.
Başkan, Sercan Dikme’nin sosyal medyadaki hoca eleştirilerine yönelik sorusuna sert tepki gösterdi.
Dikme'nin transfer haberlerine de sinirlenen Arat, "Siz sanki bizden daha iyi biliyorsunuz bu işi" dedi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın