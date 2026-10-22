Beş Kurşunla Vurulan Eşref Saral Özür Diledi: "Bölge Halkının İyi Niyetini İstismar Ettim"

Amedspor'a verdiği destek ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu ziyaretlerindeki sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Eşref Saral, kamuoyuna yönelik yazılı bir özür açıklaması yayımladı. Saral, bölgeyle ilgili olarak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bir vesileyle gittim. Bölge halkından gördüğüm sıcak ilgi, alaka ve misafirperverliğin verdiği rahatlıkla yanlış davranışlarda bulunduğumun farkına vardım. Bu süreçte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkının iyi niyetini, misafirperverliğini ve duygularını istismar ettiğimi düşünüyorum. Yaptığım hataların tüm sorumluluğunu kabul ediyorum.'