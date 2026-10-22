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Beş Kurşunla Vurulan Eşref Saral Özür Diledi: "Bölge Halkının İyi Niyetini İstismar Ettim"

Beş Kurşunla Vurulan Eşref Saral Özür Diledi: "Bölge Halkının İyi Niyetini İstismar Ettim"

Trabzon
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 19:18
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Trabzon'un Of ilçesinde 15 Ekim'de silahlı saldırıya uğrayan Eşref Saral, yaptığı açıklamayla özür diledi. Saral, Doğu ve Güneydoğu'da gördüğü ilgiyle yanlış davrandığını ve bölge halkının iyi niyetini istismar ettiğini söyledi. Saral ayrıca bundan sonra sosyal medya kullanmayacağını duyurdu.

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Saral, hatalarının sorumluluğunu kabul etti.

Saral, hatalarının sorumluluğunu kabul etti.

Amedspor'a verdiği destek ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu ziyaretlerindeki sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Eşref Saral, kamuoyuna yönelik yazılı bir özür açıklaması yayımladı. Saral, bölgeyle ilgili olarak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bir vesileyle gittim. Bölge halkından gördüğüm sıcak ilgi, alaka ve misafirperverliğin verdiği rahatlıkla yanlış davranışlarda bulunduğumun farkına vardım. Bu süreçte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkının iyi niyetini, misafirperverliğini ve duygularını istismar ettiğimi düşünüyorum. Yaptığım hataların tüm sorumluluğunu kabul ediyorum.'

Aileden ve memleketinden özür diledi.

Aileden ve memleketinden özür diledi.

Saral, başta ailesi olmak üzere memleketinin tüm insanlarından özür diledi ve açıklamasını şu cümleyle tamamladı:

'Lütfen hakkınızı helal edin.'

Saral, aynı açıklamada sosyal medyayı bırakacağını da şu sözlerle duyurdu:

'Ayrıca, bundan böyle sosyal medya kullanmayacağımı da kamuoyuna bildiriyorum.'

Saldırı Of'ta balıkçı barınağı yakınında yaşandı.

Saldırı Of'ta balıkçı barınağı yakınında yaşandı.

Saral, 15 Ekim akşamı Trabzon'un Of ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki balıkçı barınağı yakınında silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna beş kurşun isabet eden Saral, Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk açıklamalarda hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İki şüpheli Çatalca'da yakalandı.

İki şüpheli Çatalca'da yakalandı.

Saldırının ardından Saral ailesinden Yakup Kerem Saral, sosyal medyada olayın sorumluluğunu üstlendi. Yakup Kerem Saral, Eşref Saral'ın bölge halkının duygularını kişisel çıkarı için kullandığını iddia etti ve paylaşımında Saral'a yönelik yeni tehditler yer aldı.

Of Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütüyor. Saldırıdan sonra İstanbul'a kaçtıkları belirlenen Y.E.S. ve B.İ. adlı iki şüpheli 18 Ekim'de Çatalca'da yakalandı. Şüpheliler hakkında kasten öldürmeye teşebbüs ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından soruşturma yürütülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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