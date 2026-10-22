Beş Kurşunla Vurulan Eşref Saral Özür Diledi: "Bölge Halkının İyi Niyetini İstismar Ettim"
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Trabzon'un Of ilçesinde 15 Ekim'de silahlı saldırıya uğrayan Eşref Saral, yaptığı açıklamayla özür diledi. Saral, Doğu ve Güneydoğu'da gördüğü ilgiyle yanlış davrandığını ve bölge halkının iyi niyetini istismar ettiğini söyledi. Saral ayrıca bundan sonra sosyal medya kullanmayacağını duyurdu.
Saral, hatalarının sorumluluğunu kabul etti.
Aileden ve memleketinden özür diledi.
Saldırı Of'ta balıkçı barınağı yakınında yaşandı.
İki şüpheli Çatalca'da yakalandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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