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Eşref Saral Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Of'ta Silahlı Saldırıya Uğrayan Eşref Kemal Saral'ın Hayatı

Eşref Saral Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Of'ta Silahlı Saldırıya Uğrayan Eşref Kemal Saral'ın Hayatı

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
16.10.2026 - 11:01
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Trabzon'un Of ilçesinde 15 Ekim 2026 akşamı silahlı saldırıya uğrayan Eşref Kemal Saral, gündemin en çok aranan isimlerinden biri oldu. Peki Eşref Saral kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberlerde yer alan bilgiler.

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Eşref Kemal Saral Kimdir?

Eşref Kemal Saral Kimdir?

Eşref Kemal Saral 58 yaşında ve Trabzon'un Of ilçesinden. Aile kökenleri Karadeniz bölgesine dayanıyor.

Of'taki Silahlı Saldırı

Of'taki Silahlı Saldırı

Saldırı, 15 Ekim akşamı saat 19.40 sıralarında Of'un Cumhuriyet Mahallesi'ndeki liman bölgesinde, balıkçı damlarının bulunduğu alanda yaşandı. Saral'a beş el ateş edildi ve kurşunlar vücudunun farklı bölgelerine isabet etti. Saral araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Saldırgan ya da saldırganların kimliği belirlenemedi. İlk bilgilere göre olay, nedeni bilinmeyen bir silahlı kavga olarak aktarıldı. Olayın arkasını aydınlatmak için inceleme başlatıldı; resmî bir açıklama yapılmadı.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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