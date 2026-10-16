Eşref Saral Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Of'ta Silahlı Saldırıya Uğrayan Eşref Kemal Saral'ın Hayatı
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Trabzon'un Of ilçesinde 15 Ekim 2026 akşamı silahlı saldırıya uğrayan Eşref Kemal Saral, gündemin en çok aranan isimlerinden biri oldu. Peki Eşref Saral kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberlerde yer alan bilgiler.
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Eşref Kemal Saral Kimdir?
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Of'taki Silahlı Saldırı
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