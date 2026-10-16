Eşref Saral Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Of'ta Silahlı Saldırıya Uğrayan Eşref Kemal Saral'ın Hayatı

Saldırı, 15 Ekim akşamı saat 19.40 sıralarında Of'un Cumhuriyet Mahallesi'ndeki liman bölgesinde, balıkçı damlarının bulunduğu alanda yaşandı. Saral'a beş el ateş edildi ve kurşunlar vücudunun farklı bölgelerine isabet etti. Saral araçla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Saldırgan ya da saldırganların kimliği belirlenemedi. İlk bilgilere göre olay, nedeni bilinmeyen bir silahlı kavga olarak aktarıldı. Olayın arkasını aydınlatmak için inceleme başlatıldı; resmî bir açıklama yapılmadı.