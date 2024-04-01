Behzat Ç. Rolüyle Tanınan Etimesgut'un Yeni Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan 'Erik Dalı' ile Kutlama

'Behzat Ç.' rolüyle tüm Türkiye'nin büyük beğenisini toplayan sanatçı Erdal Beşikçioğlu, aday gösterildiği CHP'den henüz resmi olmayan sonuçlara göre Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. Beşikçioğlu zaferini vatandaşlarla birlikte 'Erik Dalı' oynayarak kutladı.