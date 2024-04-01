Behzat Ç. Rolüyle Tanınan Etimesgut'un Yeni Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan 'Erik Dalı' ile Kutlama
Behzat Ç. Rolüyle Tanınan Etimesgut'un Yeni Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan 'Erik Dalı' ile Kutlama
'Behzat Ç.' rolüyle tüm Türkiye'nin büyük beğenisini toplayan sanatçı Erdal Beşikçioğlu, aday gösterildiği CHP'den henüz resmi olmayan sonuçlara göre Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. Beşikçioğlu zaferini vatandaşlarla birlikte 'Erik Dalı' oynayarak kutladı.
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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin Behzat amiri Erdal Beşikçioğlu, dün yapılan yerel seçimde aday gösterildiği CHP'den Etimesgut Belediye Başkanlığına seçildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 17.30'da halkı kutlamaya davet eden Erdal Beşikçioğlu, Eşi Elvin Beşikçioğlu ile birlikte otobüsün üstünde 'Erik Dalı' oynadı.
CHP’nin Ankara Milletvekili Deniz Demir, Beşikçioğlu’nun dans ettiği görüntüleri 'Sahnede🧿' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. 📹
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