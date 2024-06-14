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Bayramda Tek Solukta Bitirebileceğiniz Birbirinden Güzel 15 Mini Dizi

Bayramda Tek Solukta Bitirebileceğiniz Birbirinden Güzel 15 Mini Dizi

yabancı diziler
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 16:15

Bayram tatilini evde geçirecekler sıkılacağız diye üzülmeyin çünkü çözümü bizde! Tek solukta izleyebileceğiniz birbirinden güzel mini dizileri sizler için derledik.

İyi seyirler!

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1. Unbelievable

1. Unbelievable

IMDb: 8.3

Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizide, genç bir kız olan Marie'nin tecavüze uğradığını söyleyerek şikayette bulunması ve iddiasının asılsız olması sebebiyle yalan söylemekle suçlanması üzerine kurulu bir hikaye anlatılıyor. Marie gerçekten mağdur mu, yoksa bir suçlu mu?

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Toni Collette, Merritt Wever

Yönetmen: Michael Chabon

2. The Queen's Gambit

2. The Queen's Gambit

IMDb: 8.5

Dizide Elizabeth Harmon isimli bir satranç dahisi, dünyanın en büyük satranç ustası olmak için çabalarken aynı zamanda sekiz ila yirmi iki yaşları arasında alkol, ilaç bağımlılığı ve duygusal güçlüklerle mücadele ediyor.

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chloe PirrieBill Camp

Yönetmen: Scott Frank

3. Unorthodox

3. Unorthodox

IMDb: 8.0

Dini inancı ve cemaatinin ona dayattığı düzenden kurtulmak için Berlin'e kaçan bir kadının, kendine yeni bir düzen kurmak isterken hayatıyla yüzleşme hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch

Yaratıcı: Maria Schrader

4. Chernobyl

4. Chernobyl

IMDb: 9.3

Dizide Çernobil nükleer felaketi ve sonrasında yaşanan korkunç olaylar konu alınıyor. Yakın tarihimizde geçen bu olayın ardından insanların yaşadığı acı gerçekler izleyenlerin yüzüne bir bir çarpıyor.

Oyuncular: Stellan Skarsgård, Jared Harris, Jessie Buckley

Yönetmen: Johan Renck

5. When They See Us

5. When They See Us

IMDb: 8,9

Harlem'den beş siyahi gencin Central Park'ta haksız yere vahşi bir saldırı yapmakla suçlandığı dizide gençlerin özgürlük arayışına şahit oluyoruz.

Oyuncular: Asante Blackk, Caleel Harris

Yönetmen: Ava DuVernay

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6. Mare of Easttown

6. Mare of Easttown

IMDb: 8.4

Küçük bir kasabada yaşayan dedektifin parçalanmaya başlayan hayatını düzene sokmaya çalışırken yerel bir cinayeti araştırması dizinin konusunu oluşturuyor.

Oyuncular: Kate Winslet, Julianne Nicholson, Jean Smart

Yönetmen: Craig Zobel

7. Şahsiyet

7. Şahsiyet

IMDb: 9.0

Alzheimer teşhisi konmasından sonra suçlulara cezasını kendi yöntemleriyle vermeye karar veren Agâh'ın bambaşka bir yöne kayan hayatı konu alınıyor.

Oyuncular: Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger

Yönetmen: Onur Saylak

8. Maid

8. Maid

IMDb: 8.3

Dizide tacizci bir ilişkiden kaçmak için kızıyla evden kaçan ve hayata tutunmak için hizmetçi olması konu alınıyor.

Oyuncular: Margaret Qualley, Nick Robinson, Rylea Nevaeh Whittet

Yönetmen: John Wells

9. The Spy

9. The Spy

IMDb: 7.9

İsrailli ajan Eli Cohen'in hayatına odaklanan dizide kimliği açığa çıkmadan önceki ve sonraki sürece yer veriliyor.

Oyuncular: Sacha Baron Cohen, Noah Emmerich, Hadar Ratzon Rotem

Yönetmen: Gideon Raff

10. Alias Grace

10. Alias Grace

IMDb: 7.6

Dizide işvereninin cinayetiyle suçlanan Grace'in zihinsel durumunu analiz etmek için gelen bir psiyatristle işlerin farklı bir hal alması konu ediniliyor. 

Oyuncular: Sarah Gadon, Edward Holcroft, Rebecca Liddiard

Yönetmen: Mary Harron

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11. The Last of Us

11. The Last of Us

IMDb: 8.7

Dizide üresel bir salgının ardından hayatta kalmayı başaran bir kişinin insanlığın son umudu olabilecek 14 yaşındaki bir kızın sorumluluğunu alması anlatılıyor.

Oyuncular: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv

Yönetmen: Mark Mylod

12. Bodyguard

12. Bodyguard

IMDb: 8.0

Dizide Sorunlu savaş gazisi ve polis memuru David Budd, Metropolitan Polis Teşkilatı'nın Uzman Koruma Şubesi'ne atandıktan sonra beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

Oyuncular: Richard Madden, Sophie Rundle, Vincent Franklin

Yönetmen: John Strickland, Thomas Vincent

13. 3 Body Problem

13. 3 Body Problem

IMDb: 7.5

Dizide 1960'larda Çin'de alınan kadersel bir karar, günümüzde yankı buluyor. Bir grup bilim insanı, varoluşsal bir gezegensel tehdide karşı koymak için bir dedektifle ortaklık kuruyor.

Oyuncular: Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza González

Yönetmen: Minkie Spiro

14. From Stratch

14. From Stratch

IMDb: 7.9

Dizide bir sanatçının İtalyan bir şefle yaşadığı aşk ve kültürler arasında hem bir direnişe hem de aile bağına dönüşmesiyle birlikte hayat değiştiren bir hikaye anlatılıyor.

Oyuncular: Zoe Saldana, Eugenio Mastrandrea

Yönetmen: Nzingha Stewart, Dennie Gordon

15. The Stranger

15. The Stranger

IMDb: 7.3

Dizide banliyö ailelerinin sırları ve yalanları, bir yabancının ortaya çıkmasıyla kamuoyuna açıklanması konusu işleniyor.

Oyuncular: Richard Armitage, Hannah John-Kamen, Siobhan Finneran

Yönetmen: Daniel O'Hara, Hannah Quinn

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