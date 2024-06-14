Bayramda Tek Solukta Bitirebileceğiniz Birbirinden Güzel 15 Mini Dizi

IMDb: 8.3

Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizide, genç bir kız olan Marie'nin tecavüze uğradığını söyleyerek şikayette bulunması ve iddiasının asılsız olması sebebiyle yalan söylemekle suçlanması üzerine kurulu bir hikaye anlatılıyor. Marie gerçekten mağdur mu, yoksa bir suçlu mu?

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Toni Collette, Merritt Wever

Yönetmen: Michael Chabon