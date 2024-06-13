Bayram Tatilinde Kaliteli Vakit Geçirmek İsteyenlere Birbirinden Muhteşem Yabancı Dizi Önerileri
Bayram Tatilinde Kaliteli Vakit Geçirmek İsteyenlere Birbirinden Muhteşem Yabancı Dizi Önerileri
Merhabalar. Kurban Bayramı tatili yaklaşıyor ve siz de bu bol dinlenmeli tatil günlerinizde seçiminizi dizi izlemekten yana kullanacaksanız bu liste tam da size göre. Bu içerikte son zamanların ve birkaç on yıl öncesinin en çok beğenilen dizilerini sizler için listeledik. Aralarında hâlâ izlemediğiniz varsa onlara bu bayramda bir şans verin.
İyi seyirler ve iyi bayramlar dileriz.
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1. Dark Matter (2024 - )
2. Young Sheldon (2017 - 2024)
3. Yellowstone (2018 - )
4. The Sopranos (1999 - 2007)
5. Fallout (2024 - )
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6. True Detective (2014 - )
7. Sugar (2024 - )
8. Peaky Blinders (2013 - 2022)
9. Better Call Saul (2015 - 2022)
10. Vikings (2013 - 2020)
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