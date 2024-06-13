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Bayram Tatilinde Kaliteli Vakit Geçirmek İsteyenlere Birbirinden Muhteşem Yabancı Dizi Önerileri

Bayram Tatilinde Kaliteli Vakit Geçirmek İsteyenlere Birbirinden Muhteşem Yabancı Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 16:01

Merhabalar. Kurban Bayramı tatili yaklaşıyor ve siz de bu bol dinlenmeli tatil günlerinizde seçiminizi dizi izlemekten yana kullanacaksanız bu liste tam da size göre. Bu içerikte son zamanların ve birkaç on yıl öncesinin en çok beğenilen dizilerini sizler için listeledik. Aralarında hâlâ izlemediğiniz varsa onlara bu bayramda bir şans verin.

İyi seyirler ve iyi bayramlar dileriz.

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1. Dark Matter (2024 - )

1. Dark Matter (2024 - )

IMDb: 7.6

Bir adam hayatının alternatif bir versiyonuna kaçırılır. Yaşayabileceği hayatların akıl almazlığının ortasında olan adam, gerçek ailesine geri dönmek ve onları en korkunç düşmanı olan kendisinden kurtarmak için bir yolculuğa çıkar. 

Yaratıcı: Blake Crouch

Oyuncular: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Jimmi Simpson

2. Young Sheldon (2017 - 2024)

2. Young Sheldon (2017 - 2024)

IMDb: 7.7

Bu dizi, The Big Bang Theory'de bir yetişkin olarak gördüğümüz Sheldon Cooper'ın çocukluğunu konu alıyor. Dizide onun sosyal açıdan sorunlu olması ve ailesiyle olan ilişkisi ekranla yansıyor.

Yaratıcılar: Chuck Lorre, Steven Molaro

Oyuncular: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber

3. Yellowstone (2018 - )

3. Yellowstone (2018 - )

IMDb: 8.7

Dizi, Yellowstone Ranch, büyük bir sığır çiftliği, Broken Rock Kızılderili bölgesi, Yellowstone Ulusal Parkı ve arazi geliştiricilerinin ortak sınırları boyunca yaşanan çatışmaları ve Dutton ailesini konu alıyor.

Yaratıcılar: John Linson, Taylor Sheridan

Oyuncular: Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly

4. The Sopranos (1999 - 2007)

4. The Sopranos (1999 - 2007)

IMDb: 9.2

New Jerseyli mafya patronu Tony Soprano, evinde ve iş hayatında zihinsel durumunu kötüleştiren kişisel ve profesyonel sorunlarla uğraşır ve bu durum onu ​​profesyonel psikiyatrik danışmanlık almaya yönlendirir.

Yaratıcı: David Chase

Oyuncular: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco

5. Fallout (2024 - )

5. Fallout (2024 - )

IMDb: 8.4

Gelecekte, nükleer katliamın yol açtığı kıyamet sonrası Los Angeles'ta vatandaşlar kendilerini radyasyondan, mutantlardan ve haydutlardan korumak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır.

Yaratıcılar: Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner

Oyuncular: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins

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6. True Detective (2014 - )

6. True Detective (2014 - )

IMDb: 8.9

Bu antoloji dizisi, polis soruşturmalarının hem kanun içindeki hem de kanun dışındaki ilgili kişilerin kişisel ve mesleki sırlarını ortaya çıkarmasını konu alıyor.

Yaratıcılar: Nic Pizzolatto, Issa López

Oyuncular: Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams

7. Sugar (2024 - )

7. Sugar (2024 - )

IMDb: 7.5

Dizi, özel dedektif John Sugar'ın efsanevi bir Hollywood yapımcısının torunu olan Olivia Siegel'in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Mark Protosevich

Oyuncular: Colin Farrell, Kirby, Amy Ryan

8. Peaky Blinders (2013 - 2022)

8. Peaky Blinders (2013 - 2022)

IMDb: 8.8

1900'lerin İngiltere'sinde geçen dizi, şapkalarının uçlarına jilet diken bir çete ve onların acımasız patronu Tommy Shelby'yi konu alan bir gangster ailesi destanını ekranlara getiriyor.

Yaratıcı: Steven Knight

Oyuncu: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle

9. Better Call Saul (2015 - 2022)

9. Better Call Saul (2015 - 2022)

IMDb: 9

Dizi, ceza avukatı Jimmy McGill'in Walter White ve Jesse Pinkman'la kaçınılmaz olan karşılaşmasına kadar geçen yıllarda yaşadığı davaları ve sıkıntıları anlatıyor.

Yaratıcılar: Vince Gilligan, Peter Gould

Oyuncular: Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks

10. Vikings (2013 - 2020)

10. Vikings (2013 - 2020)

IMDb: 8.5

Vikings dizisi izleyenleri okyanusun ötesindeki uzak kıyıları keşfetmeyi ve yağmalamayı arzulayan Viking savaşçısı ve çiftçi Ragnar Lothbrok'un acımasız dünyasına götürüyor.

Yaratıcı: Michael Hirst

Oyuncular: Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgård, Alexander Ludwig

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