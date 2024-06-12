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Bayramı Evde Geçireceklere Heyecanın Zirve Yaptığı Aksiyon Filmleri

Bayramı Evde Geçireceklere Heyecanın Zirve Yaptığı Aksiyon Filmleri

Kurban Bayramı film
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 17:22

Eğer bu Kurban Bayramı'nı evde geçireceklerdenseniz ve vakit geçirmek için güzel bir film arayışınız varsa heyecanı tavan yaptıracak bu aksiyon filmleri tam size göre!

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1. Exiled (2006)

1. Exiled (2006)

IMDb: 7,2

Eski bir gangster ve onu korumak isteyen yakın dostları ile onu öldürmek için gönderilen tetikçi grubu arasında bir dostluk kurulur.

Oyuncular: Nick Cheung, Francis Ng

Yönetmen: Johnnie To

2. L.A. Confidential (1997)

2. L.A. Confidential (1997)

IMDb: 8,2

1950'lerin Los Angeles'ında yolsuzluk her geçen gün artarken, her biri birbirinden farklı karakterlerdeki üç polis, bir dizi cinayeti kendi adalet anlayışıyla araştırıyor.

Oyuncular: Kevin Spacey, Guy Pearce

Yönetmen: Curtis Hanson

3. Miller's Crossing (1990)

3. Miller's Crossing (1990)

IMDb: 7,7

Yasak dönemindeki bir suç patronunun danışmanı olan Tom Reagan, savaşan çeteler arasında barışı korumaya çalışır ancak bu amacı ona epey pahalıya mal olacaktır.

Oyuncular: Gabriel Byrne, Albert Finney

Yönetmen: Joel Coen ve Ethan Coen

4. True Romance (1993)

4. True Romance (1993)

IMDb: 7,9

Detroit'te yaşayan bir genç, yıldırım aşkıyla aşık olduğu yeni sevgilisinin patronundan kokain çalar ve onu Hollywood'da satmaya çalışır; uyuşturucunun sahibi olan gangsterler çiftin peşine düşer.

Oyuncular: Christian Slater, Patricia Arquette

Yönetmen: Tony Scott

5. Heat (1995)

5. Heat (1995)

IMDb: 8,3

Bir grup üst düzey profesyonel hırsız, son soygunlarında bilmeden önemli bir ipucu bıraktıklarında kısa sürede Los Angeles polis departmanını enselerinde bulurlar.

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro

Yönetmen: Michael Mann

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6. Inglourious Basterds (2009)

6. Inglourious Basterds (2009)

IMDb: 8,4

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Fransa'da, bir grup Yahudi ABD askerinin Nazi liderlerine suikast düzenleme planı, bir tiyatro sahibinin aynı şeye yönelik intikamcı planlarıyla örtüşür.

Oyuncular: Brad Pitt, Christopher Waltz

Yönetmen: Quentin Tarantino

7. Eagle Eye (2008)

7. Eagle Eye (2008)

IMDb: 6,6

Jerry ve Rachel, hiç tanışmadıkları bir kadından gelen gizemli bir telefon görüşmesiyle bir araya gelen iki yabancıdır. Jerry ve Rachel kendilerini her hareketlerini takip edip kontrol etmek için günlük yaşamın teknolojisini kullanarak, giderek daha tehlikeli hale gelen bir dizi durumun içinde bulurlar.

Oyuncular: Shia LaBeouf, Michelle Monaghan

Yönetmen: D.J. Caruso

8. Crank (2006)

8. Crank (2006)

IMDb: 6,9

Profesyonel suikastçı Chev Chelios, rakibinin kendisine, kalp atış hızı düştüğünde kendisini öldürecek bir zehir enjekte ettiğini öğrenir. Bu yüzden kalp atışlarını daima yüksek tutmak zorundadır.

Oyuncular: Jason Statham, Amy Smart

Yönetmen: Mark Neveldine, Brian Taylor

9. The Italian Job (2003)

9. The Italian Job (2003)

IMDb: 7,0

İtalya'da ihanete uğrayıp ölüme terk edilen Charlie Croker ve ekibi, eski müttefiklerine karşı ayrıntılı bir altın soygunu planlar.

Oyuncular: Mark Wahlberg, Edward Norton

Yönetmen: F. Gary Gray

10. The Fugitive (1993)

10. The Fugitive (1993)

IMDb: 7,8

Haksız yere karısını öldürmekle suçlanan Dr. Richard Kimble, deneyimli bir dedektifin önderlik ettiği ülke çapındaki insan avının hedefi olurken gerçek katili bulmak zorundadır.

Oyuncular: Harrison Ford, Tommy Lee Jones

Yönetmen: Andrew Davis

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