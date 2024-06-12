Bayramı Evde Geçireceklere Heyecanın Zirve Yaptığı Aksiyon Filmleri

IMDb: 6,6

Jerry ve Rachel, hiç tanışmadıkları bir kadından gelen gizemli bir telefon görüşmesiyle bir araya gelen iki yabancıdır. Jerry ve Rachel kendilerini her hareketlerini takip edip kontrol etmek için günlük yaşamın teknolojisini kullanarak, giderek daha tehlikeli hale gelen bir dizi durumun içinde bulurlar.

Oyuncular: Shia LaBeouf, Michelle Monaghan

Yönetmen: D.J. Caruso