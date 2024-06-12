Bayramı Evde Geçireceklere Heyecanın Zirve Yaptığı Aksiyon Filmleri
Bayramı Evde Geçireceklere Heyecanın Zirve Yaptığı Aksiyon Filmleri
Eğer bu Kurban Bayramı'nı evde geçireceklerdenseniz ve vakit geçirmek için güzel bir film arayışınız varsa heyecanı tavan yaptıracak bu aksiyon filmleri tam size göre!
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1. Exiled (2006)
2. L.A. Confidential (1997)
3. Miller's Crossing (1990)
4. True Romance (1993)
5. Heat (1995)
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6. Inglourious Basterds (2009)
7. Eagle Eye (2008)
8. Crank (2006)
9. The Italian Job (2003)
10. The Fugitive (1993)
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