Batman'da 24 Yaşındaki Gence Yanlış Kan Verildi İddiası: Komaya Girdi!
Batman'da 24 Yaşındaki Gence Yanlış Kan Verildi İddiası: Komaya Girdi!
Batman'da talasemi hastası gence tedavisi sırasında yanlış kan verildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
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Batman'da yaşayan talasemi hastası 24 yaşındaki Furkan İçyer, iddiaya göre, dün 30 saniye boyunca yanlış kan verilmesi sonrası baygınlık geçirerek, yoğun bakıma alındı.
İçyar’ın tedavisi sürerken, hastanede oğullarından gelecek iyi haberi bekleyen ailesi, sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Dikkatsizlik nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını iddia eden Furkan’ın annesi Abide İçyar (49) şunları söyledi: 👇
İddialar üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
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