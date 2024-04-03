Batman'da 24 Yaşındaki Gence Yanlış Kan Verildi İddiası: Komaya Girdi!

'Arkadaşı aradı ve ‘Çabuk gelin, Furkan bayılmış, yanlış kan verilmiş’ dedi.

Benim evladıma niye öyle yanlış kan veriyorlar? Gencecik benim oğlum niye öyle yapıyorlar? Niye öyle yanlışlıklar yapıyorlar?

Bugün benim oğlumun başına geldi, yarın başkasının başına gelecek.

Yazık değil mi bu hasta çocuklara öyle yapıyorlar.

Ben geldim hemşireye diyorum, ‘Oğlum nerede’, diyor ‘Götürdüler’. Doğru dürüst konuşmadılar da. Evlattır, evlat acısını Allah kimseye göstermesin”