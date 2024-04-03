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Batman'da 24 Yaşındaki Gence Yanlış Kan Verildi İddiası: Komaya Girdi!

Batman'da 24 Yaşındaki Gence Yanlış Kan Verildi İddiası: Komaya Girdi!

Batman Yanlış Kan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 16:06

Batman'da talasemi hastası gence tedavisi sırasında yanlış kan verildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

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Batman'da yaşayan talasemi hastası 24 yaşındaki Furkan İçyer, iddiaya göre, dün 30 saniye boyunca yanlış kan verilmesi sonrası baygınlık geçirerek, yoğun bakıma alındı.

Batman'da yaşayan talasemi hastası 24 yaşındaki Furkan İçyer, iddiaya göre, dün 30 saniye boyunca yanlış kan verilmesi sonrası baygınlık geçirerek, yoğun bakıma alındı.

İçyar’ın tedavisi sürerken, hastanede oğullarından gelecek iyi haberi bekleyen ailesi, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İçyar’ın tedavisi sürerken, hastanede oğullarından gelecek iyi haberi bekleyen ailesi, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Dikkatsizlik nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını iddia eden Furkan’ın annesi Abide İçyar (49) şunları söyledi: 👇

Dikkatsizlik nedeniyle böyle bir olayın yaşandığını iddia eden Furkan’ın annesi Abide İçyar (49) şunları söyledi: 👇

'Arkadaşı aradı ve ‘Çabuk gelin, Furkan bayılmış, yanlış kan verilmiş’ dedi.

Benim evladıma niye öyle yanlış kan veriyorlar? Gencecik benim oğlum niye öyle yapıyorlar? Niye öyle yanlışlıklar yapıyorlar? 

Bugün benim oğlumun başına geldi, yarın başkasının başına gelecek.

 Yazık değil mi bu hasta çocuklara öyle yapıyorlar.

Ben geldim hemşireye diyorum, ‘Oğlum nerede’, diyor ‘Götürdüler’. Doğru dürüst konuşmadılar da. Evlattır, evlat acısını Allah kimseye göstermesin”

İddialar üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

İddialar üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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