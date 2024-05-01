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Başkalarının Hayatlarını Görünce Şok Geçirmiş 15 Kişinin İlginç Hikayesi

Başkalarının Hayatlarını Görünce Şok Geçirmiş 15 Kişinin İlginç Hikayesi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 15:01

Hayatta gerçekten herkes farklı yaşıyor ve farklı standartlara sahip. Bugün, başkalarının yaşamlarını görünce şok geçirmiş 15 kişinin hikayesine bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Evlerini ziyaret ettiğim bir kız ve annesi, oturma odasında sigara içip küllerini yere atıyordu."

'Şok olan suratımı gördüklerinde, 'endişelenme burası kiralık,' dediler.'

2. "Üniversite arkadaşımın evine gittiğimde gerçekten sebzeleri ve ev yapımı yemekleri olduğunu görüp şok olmuştum."

'Bütün üniversite öğrencileri makarna ile geçiniyor sanıyordum...'

3. "Bir keresinde iş arkadaşımı ziyaret etmiştim odası çöplerden oluşan yığınlarla doluydu..."

3. "Bir keresinde iş arkadaşımı ziyaret etmiştim odası çöplerden oluşan yığınlarla doluydu..."

4. "Bir arkadaşımın sırf tuvaletleri alt katta diye şişeye idrarını yaptığını öğrenmiştim."

4. "Bir arkadaşımın sırf tuvaletleri alt katta diye şişeye idrarını yaptığını öğrenmiştim."

'Odasının ortasında duruyordu kullandığı şişe...'

5. "Odam çok dağınık diyen arkadaşımın aslında benimkinin her gününe kıyasla tertemiz olduğunu görünce kendime çekidüzen vermeye başlama kararı almıştım."

5. "Odam çok dağınık diyen arkadaşımın aslında benimkinin her gününe kıyasla tertemiz olduğunu görünce kendime çekidüzen vermeye başlama kararı almıştım."
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6. "Bir keresinde üniversiteden kız arkadaşımın evinde kalmaya gitmiştim ve doğal olarak güzel kokular ve ev yapımı yemekler bekliyordum."

6. "Bir keresinde üniversiteden kız arkadaşımın evinde kalmaya gitmiştim ve doğal olarak güzel kokular ve ev yapımı yemekler bekliyordum."

'Ev o kadar dağınık ve pisti ki, geceyi geçiremedim bile...'

7. "Arkadaşlarımdan birisi kendisi kadar tembel bir kız arkadaş buldu ve geçen günlerde çocukları oldu."

7. "Arkadaşlarımdan birisi kendisi kadar tembel bir kız arkadaş buldu ve geçen günlerde çocukları oldu."

'Evleri bebek bezinden tepelerle dolu ve pis kokuyor. Artık eskisi gibi konuşmuyoruz...'

8. "Daha önce okuluma zengin bir kız gelmişti."

8. "Daha önce okuluma zengin bir kız gelmişti."

'Babasından hem ayda 10 bin dolar para alıyordu hem de üniversite parasını ödetiyordu. Çok çılgınca gelmişti...'

9. "Çevremdeki bazı insanlar günde 12 saat çalışıyor ve eve geldikten sonra biraz YouTube'a bakıp ertesi gün hepsini tekrar ediyor."

9. "Çevremdeki bazı insanlar günde 12 saat çalışıyor ve eve geldikten sonra biraz YouTube'a bakıp ertesi gün hepsini tekrar ediyor."

'Büyük ihtimalle zengin ve yalnız ölecekler ve açıkcası ben de onlar gibi olmaktan çok uzak değilim.'

10. "Zenginlerin gittiği bir okula gidiyorum ve bir keresinde okuldan bir arkadaşımın evini ziyarete gitmiştim."

10. "Zenginlerin gittiği bir okula gidiyorum ve bir keresinde okuldan bir arkadaşımın evini ziyarete gitmiştim."

'Evleri kocamandı ve altında garajları vardı. Garajda en az 20 adet ultra lüks araba vardı...'

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11. "Bir keresinde bir kızın evine gitmiştim ve dolabı bozulmuş yemek doluydu."

11. "Bir keresinde bir kızın evine gitmiştim ve dolabı bozulmuş yemek doluydu."

'Birkaç ay önceden kaldıklarını söyledi ve dolabı kullanmadığı için temizlememişti.'

12. "Anenemin evinde o kadar kedi var ki evine gidince ben bile nefes alamıyorum."

12. "Anenemin evinde o kadar kedi var ki evine gidince ben bile nefes alamıyorum."
imgur.com

'En az 10 kedisi vardır heralde...'

13. "Evine gittiğim kiracı bana kahve yapmak istedi ama kahve kutusunun içerisinden fare zıpladı."

13. "Evine gittiğim kiracı bana kahve yapmak istedi ama kahve kutusunun içerisinden fare zıpladı."

'İkimiz de gördük ama normal bir günmüş gibi kahve yapmaya devam etmeye çalıştı...'

14. "Kiracılarımdan birisinin banyosu bildiğin küften simsiyah olmuştu..."

14. "Kiracılarımdan birisinin banyosu bildiğin küften simsiyah olmuştu..."

'Sadece durduğu iki ayak izi temizdi...'

15. "Çıktığım erkeklerden birisinin evi hamamböceği doluydu..."

15. "Çıktığım erkeklerden birisinin evi hamamböceği doluydu..."

'Sorunu çözmeye çalışıyordu ama yine de dayanması gerçekten zordu...'

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