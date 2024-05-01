Başkalarının Hayatlarını Görünce Şok Geçirmiş 15 Kişinin İlginç Hikayesi
Başkalarının Hayatlarını Görünce Şok Geçirmiş 15 Kişinin İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatta gerçekten herkes farklı yaşıyor ve farklı standartlara sahip. Bugün, başkalarının yaşamlarını görünce şok geçirmiş 15 kişinin hikayesine bakacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Evlerini ziyaret ettiğim bir kız ve annesi, oturma odasında sigara içip küllerini yere atıyordu."
2. "Üniversite arkadaşımın evine gittiğimde gerçekten sebzeleri ve ev yapımı yemekleri olduğunu görüp şok olmuştum."
3. "Bir keresinde iş arkadaşımı ziyaret etmiştim odası çöplerden oluşan yığınlarla doluydu..."
4. "Bir arkadaşımın sırf tuvaletleri alt katta diye şişeye idrarını yaptığını öğrenmiştim."
5. "Odam çok dağınık diyen arkadaşımın aslında benimkinin her gününe kıyasla tertemiz olduğunu görünce kendime çekidüzen vermeye başlama kararı almıştım."
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6. "Bir keresinde üniversiteden kız arkadaşımın evinde kalmaya gitmiştim ve doğal olarak güzel kokular ve ev yapımı yemekler bekliyordum."
7. "Arkadaşlarımdan birisi kendisi kadar tembel bir kız arkadaş buldu ve geçen günlerde çocukları oldu."
8. "Daha önce okuluma zengin bir kız gelmişti."
9. "Çevremdeki bazı insanlar günde 12 saat çalışıyor ve eve geldikten sonra biraz YouTube'a bakıp ertesi gün hepsini tekrar ediyor."
10. "Zenginlerin gittiği bir okula gidiyorum ve bir keresinde okuldan bir arkadaşımın evini ziyarete gitmiştim."
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11. "Bir keresinde bir kızın evine gitmiştim ve dolabı bozulmuş yemek doluydu."
12. "Anenemin evinde o kadar kedi var ki evine gidince ben bile nefes alamıyorum."
13. "Evine gittiğim kiracı bana kahve yapmak istedi ama kahve kutusunun içerisinden fare zıpladı."
14. "Kiracılarımdan birisinin banyosu bildiğin küften simsiyah olmuştu..."
15. "Çıktığım erkeklerden birisinin evi hamamböceği doluydu..."
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