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Başakşehir Avantajı Kaptı, Üst Tura Çok Yaklaştı

Başakşehir Avantajı Kaptı, Üst Tura Çok Yaklaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.07.2024 - 23:00

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, rövanş öncesinde tur için büyük avantaj yakaladı.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan turuncu-lacivertli ekip, sahadan 5 farklı galip ayrıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan turuncu-lacivertli ekip, sahadan 5 farklı galip ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

Sezonun ilk resmi maçını La Fiorita ile oynayan RAMS Başakşehir'in yeni sezondaki ilk golü Berkay Özcan'dan geldi. Berkay, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Sezonun ilk resmi maçını La Fiorita ile oynayan RAMS Başakşehir'in yeni sezondaki ilk golü Berkay Özcan'dan geldi. Berkay, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

İlk 11'de yer almayan Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu. RAMS Başakşehir'in yeni transferi Matchoi Djalo, turuncu-lacivertli formayı ilk kez La Fiorita karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu. RAMS Başakşehir'in yeni transferi Matchoi Djalo, turuncu-lacivertli formayı ilk kez La Fiorita karşısında giydi.

RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül 2022'de UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarında bugüne kadarki en farklı galibiyetini elde etmişti.

RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül 2022'de UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarında bugüne kadarki en farklı galibiyetini elde etmişti.
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