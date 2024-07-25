Başakşehir Avantajı Kaptı, Üst Tura Çok Yaklaştı
Başakşehir Avantajı Kaptı, Üst Tura Çok Yaklaştı
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, rövanş öncesinde tur için büyük avantaj yakaladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan turuncu-lacivertli ekip, sahadan 5 farklı galip ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.
Sezonun ilk resmi maçını La Fiorita ile oynayan RAMS Başakşehir'in yeni sezondaki ilk golü Berkay Özcan'dan geldi. Berkay, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
İlk 11'de yer almayan Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu. RAMS Başakşehir'in yeni transferi Matchoi Djalo, turuncu-lacivertli formayı ilk kez La Fiorita karşısında giydi.
RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül 2022'de UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarında bugüne kadarki en farklı galibiyetini elde etmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın