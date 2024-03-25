Bas Bas Paraları! Türkiye Yine Dereceye Girdi: 2023 Yılında Dünyada En Çok Para Basan Ülkeler
Bas Bas Paraları! Türkiye Yine Dereceye Girdi: 2023 Yılında Dünyada En Çok Para Basan Ülkeler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Para arzı yani para basarak piyasa sürülen para miktarı arttıkça bollaşan para da enflasyon yaratmasıyla meşhurdur. O zaman paranın diyarı Zimbabve'nin lider olduğu tabloda Türkiye'de kaçıncı oldu?
Türkiye 3. sırada yer aldı.
TÜSİAD Almanya Temsilcisi Alper Üçok'un paylaştığı grafik yorumlara da neden oldu.
Yayında ve yapımda emeği geçenlerle
Ünlü ekonomistlerin fenomenleri(!)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Para basmanın sebepleri ve sonuçları
Yorumlara damga vurdu.
İşte o yorumlardan bazıları.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Para basarak sorunları çözmek pek mümkün görünmüyor sanki?
Siz ne dersiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda