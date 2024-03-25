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Bas Bas Paraları! Türkiye Yine Dereceye Girdi: 2023 Yılında Dünyada En Çok Para Basan Ülkeler

Bas Bas Paraları! Türkiye Yine Dereceye Girdi: 2023 Yılında Dünyada En Çok Para Basan Ülkeler

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.03.2024 - 18:29

Dünya Bankası ve IMF'in 2023 yılında en fazla para basan ülkeler tablosu Türkiye'nin yine dereceye girdiğini ortaya koydu.

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Para arzı yani para basarak piyasa sürülen para miktarı arttıkça bollaşan para da enflasyon yaratmasıyla meşhurdur. O zaman paranın diyarı Zimbabve'nin lider olduğu tabloda Türkiye'de kaçıncı oldu?

Para arzı yani para basarak piyasa sürülen para miktarı arttıkça bollaşan para da enflasyon yaratmasıyla meşhurdur. O zaman paranın diyarı Zimbabve'nin lider olduğu tabloda Türkiye'de kaçıncı oldu?

Türkiye 3. sırada yer aldı.

Türkiye 3. sırada yer aldı.
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2023 yılında en çok para basan ülkeler sıralamasında Zimbabve hiperenflasyonuyla ve yüzde 709 oranında arttırdığı para arzıyla ilk sırada yer aldı. 

İkinci sırada da yüzde 276 oranında enflasyonuyla Arjantin geldi. 

Türkiye de para arzını yüzde 66 oranında artırmıştı.

TÜSİAD Almanya Temsilcisi Alper Üçok'un paylaştığı grafik yorumlara da neden oldu.

TÜSİAD Almanya Temsilcisi Alper Üçok'un paylaştığı grafik yorumlara da neden oldu.
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Yayında ve yapımda emeği geçenlerle

Yayında ve yapımda emeği geçenlerle
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Ünlü ekonomistlerin fenomenleri(!)

Ünlü ekonomistlerin fenomenleri(!)
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Para basmanın sebepleri ve sonuçları

Para basmanın sebepleri ve sonuçları
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Yorumlara damga vurdu.

Yorumlara damga vurdu.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Para basarak sorunları çözmek pek mümkün görünmüyor sanki?

Para basarak sorunları çözmek pek mümkün görünmüyor sanki?
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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