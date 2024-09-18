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Bakanların Uçağı Havada Arızalandı: Toplantı İptal Edildi

Bakanların Uçağı Havada Arızalandı: Toplantı İptal Edildi

İsveç NATO Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 15:56

İsveç dışişleri ve adalet bakanlarını taşıyan uçak, Türkiye yolunda havada arızalandı. Bakanlar tehlike atlatırken, İsveçli bakanları taşıyan uçağın havada teknik arıza nedeniyle Stockholm'e geri döndüğü açıklandı. Bugün Ankara'da düzenlenecek toplantı iptal edildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısının bugün Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısının bugün Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Vilnius Zirvesi sırasında yapılan ortak açıklamayla Türkiye ve İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısı, 18 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı, Sayın Bakanımız ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile İsveç Dışişleri Bakanı Sayın Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Sayın Gunnar Strömmer'in katılımlarıyla düzenlenecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı çerçevesinde, başta terörle mücadele konuları olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması öngörülmektedir" denilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Vilnius Zirvesi sırasında yapılan ortak açıklamayla Türkiye ve İsveç arasında kurulan Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısı, 18 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı, Sayın Bakanımız ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile İsveç Dışişleri Bakanı Sayın Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Sayın Gunnar Strömmer'in katılımlarıyla düzenlenecektir. Güvenlik Mekanizması toplantısı çerçevesinde, başta terörle mücadele konuları olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması öngörülmektedir" denilmişti.

İsveçli bakanları taşıyan uçağın havada teknik arıza nedeniyle Stockholm'e geri döndüğü bildirildi. İsveçli yetkililer, uçaktaki yolcu ve mürettebatın durumunun iyi olduğunu aktardı. Ankara'da bugün yapılacak toplantı için yeni tarih belirleneceği de açıklandı.

İsveçli bakanları taşıyan uçağın havada teknik arıza nedeniyle Stockholm'e geri döndüğü bildirildi. İsveçli yetkililer, uçaktaki yolcu ve mürettebatın durumunun iyi olduğunu aktardı. Ankara'da bugün yapılacak toplantı için yeni tarih belirleneceği de açıklandı.
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