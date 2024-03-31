Bahar Temizliğinde Sıra Aracınıza Geldiyse Bu 12 Ürün Tam Size Göre
Bahar Temizliğinde Sıra Aracınıza Geldiyse Bu 12 Ürün Tam Size Göre
Birlikte kilometreler katettiğimiz en yakın yol arkadaşımız: Arabamız. Henüz onunla daha gidecek çok yolumuz var ise elbetteki konforlu ve temiz olması şart. Baharın yüzünü göstermesi ile planlanan seyahatler için atılacak ilk adım güzel bir temizlik. Bu içerikte kışın soğuk ve zorlu koşullarından geçen aracımızı temizlemek için gerekli ürünleri paylaşacağız. İşte mükemmel bir araç temizliği için gerekli olabilecek birbirinden farklı ürünler ve detayları...
Bu içerik 31.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Black+Decker ADV1200 12V/12.5Watt Araç Süpürgesi
2. Michelin MC32514 Oto Yıkama ve Parlatma Süngeri
3. Michelin MC32507 Oto Yıkama, Parlatma ve Cila Eldiveni
4. WÜRTH 38X60 SENTETİK GÜDERİ BEZ
5. Superclean Mucize Temizlik Hamuru Temizleme Jeli
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6. Febreze Hava Ferahlatıcı Araba Kokusu Okyanus Esintisi, 2 ml
7. KIMISS Araç Köpük Püskürtücü
8. WONKEY - Silikon Uçlu Su Çekeceği
9. Terlans Parfümlü İç Alan Torpido Temizleme ve Parlatma Sütü
10. Nasiol Cleanion Pro New Formula Araç Konsantre Şampuan
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11. WillingHeart 47.5" Araba Yıkama Fırçası Paspas Temizleme Aleti
12. Yumuşak Kıllı İç Ve Dış Temizlik İçin 5 Parça Detaylı Araç Oto Temizlik Bakım Fırça Seti
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