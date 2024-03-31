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Bahar Temizliğinde Sıra Aracınıza Geldiyse Bu 12 Ürün Tam Size Göre

etiket Bahar Temizliğinde Sıra Aracınıza Geldiyse Bu 12 Ürün Tam Size Göre

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 17:20

Birlikte kilometreler katettiğimiz en yakın yol arkadaşımız: Arabamız. Henüz onunla daha gidecek çok yolumuz var ise elbetteki konforlu ve temiz olması şart. Baharın yüzünü göstermesi ile planlanan seyahatler için atılacak ilk adım güzel bir temizlik. Bu içerikte kışın soğuk ve zorlu koşullarından geçen aracımızı temizlemek için gerekli ürünleri paylaşacağız. İşte mükemmel bir araç temizliği için gerekli olabilecek birbirinden farklı ürünler ve detayları...

Bu içerik 31.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Black+Decker ADV1200 12V/12.5Watt Araç Süpürgesi

1. Black+Decker ADV1200 12V/12.5Watt Araç Süpürgesi

Araba temizliği, sadece aracın dışını yıkamakla sınırlı değildir aynı zamanda aracın içini temiz tutmak da önemlidir. Ancak, araç içi temizlik sık yapılmadığında toz, kir ve döküntülerin birikmesine neden olur. Araç süpürgesi, aracınızın içindeki toz ve kirleri temizlemenin en etkili yoludur. Taşınabilir bir araç süpürgesi kullanarak, koltuk araları, paspasların altı ve diğer zor ulaşılabilir bölgelerde biriken kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Gayet iyi kullanıyorum ve memnunum.

Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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2. Michelin MC32514 Oto Yıkama ve Parlatma Süngeri

2. Michelin MC32514 Oto Yıkama ve Parlatma Süngeri

Özel yumuşak dokusu sayesinde boyaya ve diğer hassas yüzeylere zarar vermeyen Michelin Oto Yıkama Süngeri, süper köpükleme ve üstün emiş gücüne sahip. Bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Çok kaliteli ve arabanıza en ufak zarar vermiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya.

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3. Michelin MC32507 Oto Yıkama, Parlatma ve Cila Eldiveni

3. Michelin MC32507 Oto Yıkama, Parlatma ve Cila Eldiveni

Aracınızın dış yüzeyini temizlemek, parlatmak ve cilalamak için etkili bir ürüne arıyorsanız işte bu eldiven sizin ihtiyacınızı giderebilir. Üstün teknoloji ile üretilmiş özel kumaşı ve pamuksu yapısı ile tüm hassas yüzeylere rahatça erişmenizi sağlayacak bu ürün aracınızın boyasına zarar vermeden detaylı temizlik ve cila yapmanızı sağlar. Bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Aracı çizmeyecek kadar yumuşak ve kullanımı çok rahat, üzerinde kir tutmuyor, su ile durulandığında tertemiz kalıyor.

Eldiven linki burada.

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4. WÜRTH 38X60 SENTETİK GÜDERİ BEZ

4. WÜRTH 38X60 SENTETİK GÜDERİ BEZ

WÜRTH marka süper emici sentetik güderi bez, yumuşak, hafif ve üstün su emici özelliğiyle aracınızı hızlı ve etkili şekilde leke bırakmadan kurulamanızı sağlar. Kaporta, torpido ve camlar ile aracınızın iç ve dış temizliğinde, kurulanmasında mükemmel ve lekesiz temizlik ile kuruluk sunar. Bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Suyu emiş hızı ve leke bırakmaması çok iyi tavsiye ederim.

Çok satanlar listesinde yer alan bu ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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5. Superclean Mucize Temizlik Hamuru Temizleme Jeli

5. Superclean Mucize Temizlik Hamuru Temizleme Jeli

Çok amaçlı kullanıma sahip bu ürünü satın aldıktan sonra sadece araç içi temizlik için değil, aynı zamanda evde veya ofiste dekullanılabilirsiniz. Klavyeler, telefonlar, kumandalar ve diğer elektronik cihazlar gibi pek çok yüzeyde etkili bir temizlik sağlayan bu ürün aracınızda ulaşılamayan yerleri temizlemenize yardımcı olur. Kolaylık sağlayan bu ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün kullanışlı ve zor yerlere ulaşıyor tavsiye ederim.

Bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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6. Febreze Hava Ferahlatıcı Araba Kokusu Okyanus Esintisi, 2 ml

6. Febreze Hava Ferahlatıcı Araba Kokusu Okyanus Esintisi, 2 ml

Temiz bir araç denilince akla gelen düşüncelerden biri aracın içinde güzel ve hoş bir kokunun hakim olması. Aracınız için mis gibi temizlik rüzgarı estirecek bir koku arıyorsanız bu ürüne bir göz atın. Febreze Hava Ferahlatıcı Araba Kokusu satın alan bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Daha iyisini çıkana kadar en iyisi.

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7. KIMISS Araç Köpük Püskürtücü

7. KIMISS Araç Köpük Püskürtücü

Portatif köpük püskürtücü hortuma veya başka herhangi  bir alete ihtiyaç duymadan kullanıcı dostu tasarımı ve bir bağlantı fişi gerektirmemesi ile  araba yıkama için mükemmel bir üründür. Bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Çok güzel köpük atıyor. 2 başlık ayrı başlık ve 2 keçe ile beraber geliyor.

 Ürünü detaylı incelemek için sizleri şöylealalım.

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8. WONKEY - Silikon Uçlu Su Çekeceği

8. WONKEY - Silikon Uçlu Su Çekeceği

WONKEY Silikon Uçlu Su Çekeceği araba yıkamayı sevenler için pratik ve etkili bir temizlik aracıdır. Silikon uçları sayesinde, sert yüzeylerde bile etkili bir şekilde su ve kirleri çeker, temizlik işlemini kolaylaştırır. Ürünü satın alan bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Silikon ucu aracın üstündeki suları rahat alıyor. Kullanışlı.

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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9. Terlans Parfümlü İç Alan Torpido Temizleme ve Parlatma Sütü

9. Terlans Parfümlü İç Alan Torpido Temizleme ve Parlatma Sütü

Araç içindeki farklı yüzeylerde etkili bir temizlik ve parlatma sağlayan bu ürünün kullanımı oldukça basit. Bir miktar ürünü bir bez veya sünger üzerine dökerek aracınızın iç yüzeylerine uygulayın. Daha sonra yumuşak bir bezle silerek fazla ürünü temizleyin ve artık arabanız ışıl ışıl parlamaya hazır.

Bu ürünü satın almak için linke tıklayınız.

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10. Nasiol Cleanion Pro New Formula Araç Konsantre Şampuan

10. Nasiol Cleanion Pro New Formula Araç Konsantre Şampuan

Kendi aracımı kendim yıkarım diyenlerin sahip olması gereken ilk ürün tabiki bir araç yıkama şampuanı olacaktır. Nasiol Cleanion Pro, aracın dış kısmında bulunan zorlu leke ve kirleri sorunsuz biçimde gidermek için özel olarak formüle edilmiş, harika bir oto yıkama şampuanıdır. Aracını özenle yıkayanların seveceği bu ürünü detaylı inceleyip satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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11. WillingHeart 47.5" Araba Yıkama Fırçası Paspas Temizleme Aleti

11. WillingHeart 47.5" Araba Yıkama Fırçası Paspas Temizleme Aleti

Araç temizlemeyi sevenler için etkili ve pratik bir yardımcı olabilecek  WillingHeart araba yıkama fırçası, 47.5 inç uzunluğundaki sapıyla, yüksek yerlere ve zor ulaşılabilen bölgelere rahatlıkla erişmenizi sağlar. Bu sayede aracınızın tavanı, camları veya diğer yüksek yüzeyleri kolayca temizleyebilirsiniz.

Bu pratik ürünü satın almak için link burada.

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12. Yumuşak Kıllı İç Ve Dış Temizlik İçin 5 Parça Detaylı Araç Oto Temizlik Bakım Fırça Seti

12. Yumuşak Kıllı İç Ve Dış Temizlik İçin 5 Parça Detaylı Araç Oto Temizlik Bakım Fırça Seti

Yumuşak kıllı yapıya sahip 5 parçadan oluşan bu fırça seti, aracının her köşesini temizlemek isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir settir. Bu set, aracınızın iç ve dış yüzeylerini temizlemek ve detaylı bakımını yapmak için farklı boyutlarda ve şekillerde fırçalar içerir. Çok fonksiyonlu bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi buradabulabilirsiniz.

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