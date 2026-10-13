Babasının Köye Ev Yaptırmasına İsyan Eden Gencin Videosu Tartışma Yarattı

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Sosyal medyada bir genç, babasının köye ev yaptırmasına verdiği tepkiyle gündem oldu. Paylaşılan videoda genç, 'Bu babaların köye ev yaptırma sevdası ne olacak' diyerek derdini anlatıyor ve konuyu tek bir ailenin meselesi olmaktan çıkarıp bir kuşak tartışmasına çeviriyor. Köyde ev yapmak, emeklilik ya da yaş ilerleyince memlekete dönme hayali taşıyan birçok baba için neredeyse bir gelenek. Gençler içinse çoğu zaman şehirden uzak, bakımı zahmetli ve yılın büyük kısmında boş duran bir yük anlamına geliyor. Video kısa sürede yoruma açıldı; kimi kullanıcılar babanın vizyonunu savundu, kimi ise gencin yaşadığı sıkıntıyı mizahla anlattı.
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Bazıları nasihat verdi...
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Bazıları sevindi.
Aynı düşüncede olmayanlar da var.
Şımarıklıkla suçlayanlar oldu.
Kimisi de kendi evinden örnek verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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