article/comments
article/share
Haberler
Video
Babasının Köye Ev Yaptırmasına İsyan Eden Gencin Videosu Tartışma Yarattı

Babasının Köye Ev Yaptırmasına İsyan Eden Gencin Videosu Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 12:27

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada bir genç, babasının köye ev yaptırmasına verdiği tepkiyle gündem oldu. Paylaşılan videoda genç, 'Bu babaların köye ev yaptırma sevdası ne olacak' diyerek derdini anlatıyor ve konuyu tek bir ailenin meselesi olmaktan çıkarıp bir kuşak tartışmasına çeviriyor. Köyde ev yapmak, emeklilik ya da yaş ilerleyince memlekete dönme hayali taşıyan birçok baba için neredeyse bir gelenek. Gençler içinse çoğu zaman şehirden uzak, bakımı zahmetli ve yılın büyük kısmında boş duran bir yük anlamına geliyor. Video kısa sürede yoruma açıldı; kimi kullanıcılar babanın vizyonunu savundu, kimi ise gencin yaşadığı sıkıntıyı mizahla anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazıları nasihat verdi...

Bazıları nasihat verdi...
twitter.com

Bazıları sevindi.

Bazıları sevindi.
twitter.com

Aynı düşüncede olmayanlar da var.

Aynı düşüncede olmayanlar da var.
twitter.com

Şımarıklıkla suçlayanlar oldu.

Şımarıklıkla suçlayanlar oldu.
twitter.com

Kimisi de kendi evinden örnek verdi.

Kimisi de kendi evinden örnek verdi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın