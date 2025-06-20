Aytaç Kurt Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt Hakkında Merak Edilenler
Muğla Valiliği'nin Datça-Marmaris hattındaki yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik kararının ardından gözler Datça Belediyesi’ne çevrildi. Hayvanseverlerin tepkisini çeken uygulamayla birlikte Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt’un kim olduğu da merak konusu oldu.
Peki Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Siyasi kariyerine nasıl başladı, hangi görevlerde bulundu? İşte Aytaç Kurt’un hayatına dair tüm detaylar...
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Aytaç Kurt Kimdir?
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Aytaç Kurt Kariyer Başlangıcı
Aytaç Kurt Özel Hayatı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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