Aytaç Kurt Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt Hakkında Merak Edilenler

Muğla Valiliği'nin Datça-Marmaris hattındaki yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik kararının ardından gözler Datça Belediyesi’ne çevrildi. Hayvanseverlerin tepkisini çeken uygulamayla birlikte Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt’un kim olduğu da merak konusu oldu.

Peki Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Siyasi kariyerine nasıl başladı, hangi görevlerde bulundu? İşte Aytaç Kurt’un hayatına dair tüm detaylar...