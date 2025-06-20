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Aytaç Kurt Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt Hakkında Merak Edilenler

Aytaç Kurt Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt Hakkında Merak Edilenler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 15:31

Muğla Valiliği'nin Datça-Marmaris hattındaki yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik kararının ardından gözler Datça Belediyesi’ne çevrildi. Hayvanseverlerin tepkisini çeken uygulamayla birlikte Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt’un kim olduğu da merak konusu oldu. 

Peki Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Siyasi kariyerine nasıl başladı, hangi görevlerde bulundu? İşte Aytaç Kurt’un hayatına dair tüm detaylar...

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Aytaç Kurt Kimdir?

Aytaç Kurt Kimdir?

Aytaç Kurt, 1963 yılında Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Hızırşah Köyü’nde doğdu. Şu anda Datça Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Eğitim ve çalışma hayatının yanı sıra sivil toplum ve spor alanlarındaki faaliyetleriyle tanınan Kurt, ilçenin sosyal ve siyasal yapısına uzun yıllardır katkı sağlamaktadır.

Aytaç Kurt Kaç Yaşında?

1963 doğumlu olan Aytaç Kurt, 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

Aytaç Kurt Nereli?

Aytaç Kurt aslen Muğla’nın Datça ilçesi Hızırşah Köyü’ndendir.

Aytaç Kurt Kariyer Başlangıcı

Aytaç Kurt Kariyer Başlangıcı

Aytaç Kurt, 1980 yılında Datça’da lise eğitimini tamamladıktan sonra bir akraba şirketinde çalışma hayatına adım attı. Aynı dönemde Datçaspor’da amatör futbol oynamaya başladı. 1986’da askerlik görevini tamamladıktan sonra özel sektörde yöneticilik yaptı. Bu süreçte Cumhuriyet Gazetesi Kitap Kulübü’ne üye oldu ve sosyal alandaki ilgisini pekiştirdi. 1996 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) Datça şubesini kurarak iki dönem başkanlık yaptı. CHP’de çeşitli görevler üstlenerek siyasette aktif rol aldı.

Aytaç Kurt Özel Hayatı

Aytaç Kurt Özel Hayatı

Aytaç Kurt evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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