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Avusturya-Cezayir Maçını Kazanan İspanya ile Karşılaşacak: İki Takım da Kazanmamanın Yollarını Arıyor

etiket Avusturya-Cezayir Maçını Kazanan İspanya ile Karşılaşacak: İki Takım da Kazanmamanın Yollarını Arıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 23:14
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Avusturya ile Cezayir, son 32 turundaki olası eşleşmeler açısından beraberliğin iki takım için de avantaj sağlayabilecek olmasına rağmen, cumartesi günü oynanacak J Grubu son maçına galibiyet hedefiyle çıkacaklarını açıkladı.

Ama gerçekler biraz farklı! Kazanan takım son 32 turunda İspanya'nın rakibi olacak. İki takım da bu gerçekten kaçınmak için farklı yollar deneyebilir. İki takım arasında bir de karanlık geçmiş var.

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PAR
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USA
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Grupta hesaplamalar nasıl?

Grupta hesaplamalar nasıl?

İki takım sahaya çıkmadan önce grubun lideri Arjantin'in ardından ikinci ya da üçüncü sırayı almalarının eleme turundaki rakiplerini nasıl etkileyeceğini biliyor olacak.

Turnuva formatına göre J Grubu ikincisi H Grubu lideriyle karşılaşacak. Bu takımın son Avrupa şampiyonu İspanya olma ihtimali bulunuyor. Grubu üçüncü sırada bitiren ekip ise B Grubu lideriyle eşleşecek ve bu rakibin İsviçre olması bekleniyor.

Avusturya ile Cezayir son maça üçer puanla çıkıyor. Averaj üstünlüğü sayesinde ikinci sırada bulunan Avusturya için beraberlik büyük ihtimalle tur anlamına gelecek.

Cezayir ise puanını 4'e çıkarıp en iyi üçüncüler arasından turlayabilir. Ancak İspanya'nın rakibi yine Avusturya olacak. 

Kazanan takım ise tartışmasız ikinci sıradan İspanya'nın rakibi olacak.

Teknik direktörler ne diyor?

Teknik direktörler ne diyor?

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, takımının beraberlik hesabı yapmayacağını söyledi.

'Kesinlikle hayır' diyen Rangnick, şöyle konuştu:

'Maç başladığında tabloyu biliyor olacağız ama bu oyunumuzu etkilemeyecek. Beraberlik bizi üst tura taşıyabilir ancak sahaya 'beraberliğe oynayacağız' düşüncesiyle çıkamazsınız.'

İkinci sıraya yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyan Cezayir Teknik Direktörü Vladimir Petkovic de benzer bir mesaj verdi. Petkovic, İspanya'dan kaçınmak adına beraberliği tercih edecekleri yönündeki yorumları reddetti.

'Futbolda 'eğer' ya da 'ama' diye bir şey yok. Rakibimiz kim olursa olsun aynı kazanma isteğiyle sahaya çıkmalıyız. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak önce bu maçı kazanmaya çalışmalıyız. Sonrasında ne olacağını göreceğiz.' dedi.

Gijon Skandalı nedir?

Gijon Skandalı nedir?

1982 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Batı Almanya Millî Futbol Takımı - Avusturya Millî Futbol Takımı maçında yaşanan olay futbol tarihinin en tartışmalı olaylarından biridir.

Olayın özeti şöyle:

  • Grup maçlarının son haftasına girilirken Cezayir Millî Futbol Takımı maçlarını tamamlamıştı.

  • Cezayir, Şili'yi 3-2 yenmiş ve 4 puana ulaşmıştı (o dönemde galibiyet 2 puandı).

  • Batı Almanya ile Avusturya'nın son maçında Batı Almanya'nın 1 veya 2 farklı galibiyet alması, iki Avrupa takımını da üst tura taşıyor, Cezayir'i ise eliyordu.

Maçın 10. dakikasında Horst Hrubesch Batı Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu skor oluştuğu anda iki takımın da tur atlayacağı kesinleşti.

Bunun ardından iki ekip neredeyse tamamen hücum etmeyi bıraktı. Dakikalar boyunca top kendi yarı sahalarında çevrildi, risk alınmadı ve tempo bilinçli şekilde düşürüldü. Tribünlerdeki taraftarlar ıslıklarla tepki gösterirken, bazıları para sallayarak oyuncularla alay etti. Maç 1-0 sona erdi ve Batı Almanya ile Avusturya birlikte tur atladı, Cezayir ise elendi.

Bu olay büyük tepki çektiği için FIFA önemli bir kural değişikliğine gitti. 1986 Dünya Kupası'ndan itibaren grup aşamasının son maçlarının aynı saatte oynanmasına karar verildi. Böylece takımların diğer maçın sonucuna göre strateji belirlemesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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