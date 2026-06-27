Avusturya-Cezayir Maçını Kazanan İspanya ile Karşılaşacak: İki Takım da Kazanmamanın Yollarını Arıyor
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Avusturya ile Cezayir, son 32 turundaki olası eşleşmeler açısından beraberliğin iki takım için de avantaj sağlayabilecek olmasına rağmen, cumartesi günü oynanacak J Grubu son maçına galibiyet hedefiyle çıkacaklarını açıkladı.
Ama gerçekler biraz farklı! Kazanan takım son 32 turunda İspanya'nın rakibi olacak. İki takım da bu gerçekten kaçınmak için farklı yollar deneyebilir. İki takım arasında bir de karanlık geçmiş var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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