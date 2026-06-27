Avusturya-Cezayir Maçını Kazanan İspanya ile Karşılaşacak: İki Takım da Kazanmamanın Yollarını Arıyor

İki takım sahaya çıkmadan önce grubun lideri Arjantin'in ardından ikinci ya da üçüncü sırayı almalarının eleme turundaki rakiplerini nasıl etkileyeceğini biliyor olacak.

Turnuva formatına göre J Grubu ikincisi H Grubu lideriyle karşılaşacak. Bu takımın son Avrupa şampiyonu İspanya olma ihtimali bulunuyor. Grubu üçüncü sırada bitiren ekip ise B Grubu lideriyle eşleşecek ve bu rakibin İsviçre olması bekleniyor.

Avusturya ile Cezayir son maça üçer puanla çıkıyor. Averaj üstünlüğü sayesinde ikinci sırada bulunan Avusturya için beraberlik büyük ihtimalle tur anlamına gelecek.

Cezayir ise puanını 4'e çıkarıp en iyi üçüncüler arasından turlayabilir. Ancak İspanya'nın rakibi yine Avusturya olacak.

Kazanan takım ise tartışmasız ikinci sıradan İspanya'nın rakibi olacak.