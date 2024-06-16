Görüş Bildir
Haberler
Video
Avustralya'dan Beklediği Örümcek Boyutunu Paylaşırken Kalp Krizi Geçirten Kullanıcı!

Avustralya'dan Beklediği Örümcek Boyutunu Paylaşırken Kalp Krizi Geçirten Kullanıcı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.06.2024 - 16:16

İçerik Devam Ediyor

Standart boyutların üzerinde hayvanların yaşadığı Avustralya'ya gittiğinde yaşayacağı muhtemel şoku anlatmak isteyen sosyal medya kullanıcısının paylaşımı izleyenlere yeni fobi kazandırdı. Devasa oyuncak örümcek hem videodaki kadını hem de izleyenleri ürküttü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Avustralya'ya gittiğinde karşılaşacağı muhtemel böcek popülasyonunu anlatırken herkesi fobi sahibi yapan sosyal medya kullanıcısının paylaşımı TikTok'ta gündem oldu.

Avustralya'ya gittiğinde karşılaşacağı muhtemel böcek popülasyonunu anlatırken herkesi fobi sahibi yapan sosyal medya kullanıcısının paylaşımı TikTok'ta gündem oldu.

Görüntülerde, duvardaki dev örümcek oyuncağını gören kadının yaşadığı şok anları yer alıyor. 📹

Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları da benzer bir olay karşısında verecekleri tepkiyi paylaştı. 👇

Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları da benzer bir olay karşısında verecekleri tepkiyi paylaştı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın