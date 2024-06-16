Avustralya'dan Beklediği Örümcek Boyutunu Paylaşırken Kalp Krizi Geçirten Kullanıcı!

Standart boyutların üzerinde hayvanların yaşadığı Avustralya'ya gittiğinde yaşayacağı muhtemel şoku anlatmak isteyen sosyal medya kullanıcısının paylaşımı izleyenlere yeni fobi kazandırdı. Devasa oyuncak örümcek hem videodaki kadını hem de izleyenleri ürküttü.