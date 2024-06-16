Avustralya'dan Beklediği Örümcek Boyutunu Paylaşırken Kalp Krizi Geçirten Kullanıcı!

Standart boyutların üzerinde hayvanların yaşadığı Avustralya'ya gittiğinde yaşayacağı muhtemel şoku anlatmak isteyen sosyal medya kullanıcısının paylaşımı izleyenlere yeni fobi kazandırdı. Devasa oyuncak örümcek hem videodaki kadını hem de izleyenleri ürküttü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avustralya'ya gittiğinde karşılaşacağı muhtemel böcek popülasyonunu anlatırken herkesi fobi sahibi yapan sosyal medya kullanıcısının paylaşımı TikTok'ta gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntülerde, duvardaki dev örümcek oyuncağını gören kadının yaşadığı şok anları yer alıyor. 📹
Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları da benzer bir olay karşısında verecekleri tepkiyi paylaştı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın