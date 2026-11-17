Aslı Göztaşı, Esra Mutlu, Suzy Roumenov ve Meri Aslan’dan oluşan AURA, Mayıs 2026’da “YUH!” ile çıkış yaptı. Dört üyenin de dans geçmişine sahip olduğu grup, ilk günden itibaren şarkıları kadar koreografileriyle de dikkat çekti. Çıkış döneminin nostaljik sürprizi ise Hepsi’nin “Tempo” şarkısıydı. AURA, lansmanda seslendirdiği parçaya daha sonra ilk albümünde de yer verdi.

“YUH!”un ardından “Tuzak” ve “PES”le devam eden grup, ekim ayında ELEMENTAL’ı yayımladı. Albümde “2036”, “masum kedi” ve “WE ARE AURA!” gibi parçalar da bulunuyor. Grubun su, ateş, hava ve toprak üzerinden kurduğu dört element konsepti albümün adına da yansıdı. Çıkış şarkısıyla tanıştığımız dörtlünün, yıl bitmeden kendi albümüyle Bostancı sahnesine çıkması ise bu hızlı başlangıcın bir sonraki adımı oldu.