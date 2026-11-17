AURA Bostancı’da Sahne Aldı! Meri, Beyoncé’nin Halo’sunu Canlı Söyledi
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“YUH!” ile müzik dünyasına adım atan AURA, ilk albümü ELEMENTAL’ın ardından Bostancı Gösteri Merkezi’nde dinleyicileriyle buluştu. Biletleri tükenen konserin sürprizlerinden biri, grup üyelerinden Meri’nin solo performansıydı. Tek başına mikrofonu eline alan Meri, bu kez Beyoncé’nin “Halo” şarkısını seslendirdi.
“YUH!” ile çıkış yapan AURA, ilk albümü ELEMENTAL’la repertuvarını genişletti.
AURA’nın Bostancı Gösteri Merkezi konserinin biletleri tükendi.
Meri, solo performansında Beyoncé’nin “Halo” şarkısını söyledi.
AURA, İstanbul konserinde ses getiren şarkısı “2036”yı “Gasolina” ile birleştirdi.
AURA grubundan Meri, ilk konserlerinde Beyoncé'nin ‘Halo’ şarkısını seslendirdi.
AURA grubu, ilk konserlerinde ‘2036’ şarkısıyla sahne aldı.
AURA grubu, ilk konserinde ‘Masum Kedi’ şarkısıyla sahne aldı.
lisi AURA, İstanbul’daki ilk konserinde Hepsi’nin sevilen şarkısı “Tempo”yu seslendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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