ATSO Başkanı Ali Bahar’ın Feci Ölümü: Tekneden Düşüp Motor Pervanelerine Takıldı!
ATSO Başkanı Ali Bahar’ın Feci Ölümü: Tekneden Düşüp Motor Pervanelerine Takıldı!
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Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ali Bahar kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki bir kişiyle denize açıldı. Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan kişi durumu fark etmeden manevra yapınca Ali Bahar motor pervanelerinin arasında kaldı.
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ATSO'nun resmi X hesabından, Ali Bahar'ın vefatına ilişkin paylaşım yapıldı. 'Başımız sağ olsun' başlıklı paylaşımda, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bahar, Antalya/Kemer açıklarında geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Çok değerli başkanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü ve acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da vefat haberinin ardından sosyal medyada taziye mesajı paylaştı. Paylaşımında Ali Bahar ile birlikte fotoğrafına yer veren Hisarcıklıoğlu, "Üzgünüm. İyi bir insan, iyi bir dosttu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız, TOBB Genel İdare Kurulu üyesi Ali Bahar kardeşim vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
ALİ BAHAR KİMDİR
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