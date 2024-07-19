ATSO Başkanı Ali Bahar’ın Feci Ölümü: Tekneden Düşüp Motor Pervanelerine Takıldı!

Ali Bahar'ın ağır yaralandığının fark edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Ali Bahar, hızla kıyıya getirildikten sonra ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürüldü. Vücudunun büyük kısmında yara ve kesikler oluşan Ali Bahar'ın kalbinin durduğu ve yoğun kan kaybettiği belirlendi. Müdahale edilen Ali Bahar, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin hastaneye gelerek olayla ve Ali Bahar'ın durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra aileye vefat haberini verdi. ATSO Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda meclis üyesi, Ali Bahar'ın yakınları ve sevenleri de hastaneye geldi. Ali Bahar'ın vefat ettiğini öğrenen ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.