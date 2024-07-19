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ATSO Başkanı Ali Bahar’ın Feci Ölümü: Tekneden Düşüp Motor Pervanelerine Takıldı!

ATSO Başkanı Ali Bahar’ın Feci Ölümü: Tekneden Düşüp Motor Pervanelerine Takıldı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.07.2024 - 15:08

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Kemer ilçesinde tekneden suya düşen parçayı almak isterken, motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ali Bahar kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki bir kişiyle denize açıldı. Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan kişi durumu fark etmeden manevra yapınca Ali Bahar motor pervanelerinin arasında kaldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ali Bahar kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki bir kişiyle denize açıldı. Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan kişi durumu fark etmeden manevra yapınca Ali Bahar motor pervanelerinin arasında kaldı.

Ali Bahar'ın ağır yaralandığının fark edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Ali Bahar, hızla kıyıya getirildikten sonra ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürüldü. Vücudunun büyük kısmında yara ve kesikler oluşan Ali Bahar'ın kalbinin durduğu ve yoğun kan kaybettiği belirlendi. Müdahale edilen Ali Bahar, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin hastaneye gelerek olayla ve Ali Bahar'ın durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra aileye vefat haberini verdi. ATSO Yönetim Kurulu üyeleri, çok sayıda meclis üyesi, Ali Bahar'ın yakınları ve sevenleri de hastaneye geldi. Ali Bahar'ın vefat ettiğini öğrenen ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

ATSO'nun resmi X hesabından, Ali Bahar'ın vefatına ilişkin paylaşım yapıldı. 'Başımız sağ olsun' başlıklı paylaşımda, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bahar, Antalya/Kemer açıklarında geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Çok değerli başkanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü ve acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

ATSO'nun resmi X hesabından, Ali Bahar'ın vefatına ilişkin paylaşım yapıldı. 'Başımız sağ olsun' başlıklı paylaşımda, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bahar, Antalya/Kemer açıklarında geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Çok değerli başkanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü ve acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da vefat haberinin ardından sosyal medyada taziye mesajı paylaştı. Paylaşımında Ali Bahar ile birlikte fotoğrafına yer veren Hisarcıklıoğlu, "Üzgünüm. İyi bir insan, iyi bir dosttu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız, TOBB Genel İdare Kurulu üyesi Ali Bahar kardeşim vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da vefat haberinin ardından sosyal medyada taziye mesajı paylaştı. Paylaşımında Ali Bahar ile birlikte fotoğrafına yer veren Hisarcıklıoğlu, "Üzgünüm. İyi bir insan, iyi bir dosttu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız, TOBB Genel İdare Kurulu üyesi Ali Bahar kardeşim vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

ALİ BAHAR KİMDİR

ALİ BAHAR KİMDİR

Antalya Şarampol Mahallesi'nde 1969 yılında doğan Ali Bahar, ilk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bahar, Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi diplomasını da aldı. Üniversite eğitiminin ardından bir Antalya firmasının Karaburun'daki otel inşaatında saha mühendisi, ilerleyen süreçte de şantiye şefi olarak çalışıp, vatani görevini yerine getirmek için Diyarbakır'a gitti. Askerlik dönüşü inşaat mühendisliğini bırakıp ticaret hayatına atılan Ali Bahar, babası İbrahim Bahar'ın geçmişte yapmış olduğu tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et gıdaları sektöründe iş hayatına başladı. Ali Bahar'ın Organize Sanayi Bölgesi'nde beyaz et, kırmızı et, hindi eti, süt ürünleri iştigal konularını içeren, 1200 ton kapasiteli, 12 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet yürüten bir şirketi, Altınova'da 3 bin metrekare süt tesisi ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde köfte ve döner fabrikası, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ayrıca ithal peynir dağıtımı içeren dağıtım şirketi bulunmaktadır. Ali Bahar, soyadlarını verdikleri Bahar Grup bünyesinde 1995 yılından bu yana üretim yapmakta, daha önce alım satımını gerçekleştirdikleri ürünlerin üretimine de başlayarak özellikle Antalya'ya katma değer yaratan üretim firmasıyla ticari hayatını sürdürdü. Bahar Gıda Grup, Bahar Gıda, Bah-Et, BHR Süt Şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı yapan Ali Bahar, bunların yanı sıra Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini de sürdürüyordu. Ali Bahar, evli ve biri kız, iki çocuk babasıydı.

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