Atanamadığı İçin 5 Aydır Markette Kasiyerlik Yapan Öğretmenin İsyanı: ''Hayattan Soğudum''
Atanamadığı İçin 5 Aydır Markette Kasiyerlik Yapan Öğretmenin İsyanı: ''Hayattan Soğudum''
Bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, atanamadığı için markette kasiyerlik yapmaya başladı. 5 aydır bu işi sürdüren genç kadın, Twitter'da insanların egoist ve anlayışsız tavırlarından dolayı yaşadığı zor günleri anlattı.
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Marketlerde çalışmanın, sürekli insanlarla iletişim halinde olmanın zorluğu yadsınamaz. Bu tür işlerde çalışanların yaşadığı zorluklar Twitter'da kullanıcılar tarafından sık sık dile getiriliyor.
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Yoğun iş temposu, müşteri memnuniyeti kaygısı ve zaman zaman karşılaşılan olumsuz tavırlar, çalışanların psikolojik olarak da zorlanmasına neden olabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen bir başka olayda, yorgunluktan bayılan bir market çalışanı bu durumun ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha göstermişti.
Son olarak yıllarca süren eğitim hayatının ardından atanamayarak markette kasiyerlik yapmaya başlayan genç kadın insanların egoist ve anlayışsız tavırları nedeniyle kendisini oldukça kötü hissettiğini belirtti.
Kullanıcının paylaşımına sosyal medyada birçok kişi destek verdi:
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