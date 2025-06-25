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'Aşk mı Reklam mı?’ Gündeme Düşen En Çok Konuşulan 5 İlişki

'Aşk mı Reklam mı?’ Gündeme Düşen En Çok Konuşulan 5 İlişki

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.06.2025 - 16:16

Bazı aşklar var ki görür görmez ikili arasındaki aşk ve enerji ekran karşısındakilerden tutun da sosyal medya kullanıcılarına kadar geçiyor. Ama bazı ilişkiler var ki, her pozu, her paylaşımı, zamanlaması öyle kusursuz ki ister istemez akıllara 'Aşk mı reklam mı?' sorusu geliyor.

Günümüz magazin dünyasında, aşk artık sadece kalp işi değil; imaj, strateji ve bolca etkileşim işi de. Birlikte tatillere çıkanlar, aynı anda story atanlar, dudak dudağa yakalananlar ya da ayrılıklarını bile takipçi kaybetmemek için gizleyenler…

Sosyal medyada sıkça “reklam kokuyor” dedirten ve kamuoyunun ikiye bölündüğü o meşhur 5 ilişkiyi senin için derledik. Bu çiftler gerçekten aşk mı yaşıyor, yoksa sadece dikkat çekme çabası mı? Gelin birlikte inceleyelim!

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Gerçek aşk mı, yoksa ustaca kurgulanmış bir PR senaryosu mu? Magazin dünyasında bazı ilişkiler var ki daha duyuruldukları veya kameralara yansıdıkları ilk andan itibaren kafalarda soru işareti bırakıyor.

Gerçek aşk mı, yoksa ustaca kurgulanmış bir PR senaryosu mu? Magazin dünyasında bazı ilişkiler var ki daha duyuruldukları veya kameralara yansıdıkları ilk andan itibaren kafalarda soru işareti bırakıyor.

Sosyal medya pozlarının aşırı “mükemmel” oluşu, çıkış zamanlarının yeni projelerle örtüşmesi ya da doğal akışında ilerlemeyen ilişkiler... Tüm bunlar, “Bu aşk gerçek mi, yoksa bir reklam stratejisi mi?” sorusunu beraberinde getiriyor.

Ünlüler, kariyerlerini canlı tutmak veya yeni bir projeye dikkat çekmek için ilişkilerini kullanıyor olabilir mi? Elbette bu iddialar sadece söylenti ama bazı çiftlerin hikayeleri gerçekten de samimiyetten çok kurguyu andırıyor. Kimi zaman takipçilerin radarına takılan bu detaylar, ilişkileri daha da tartışmalı hale getiriyor.

Biz de, son dönemde “Aşk mı, reklam mı?” tartışma yaratan, en çok konuşulan ve gündem yaratan 5 ilişkiyi sizin için inceledik...

Hakan Sabancı & Hande Erçel

Hakan Sabancı & Hande Erçel

Göz kamaştıran tatiller, özenle seçilmiş Instagram gönderileri ve lüks davetlerde verilen el ele pozlar… Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in aşkı ilk duyulduğu andan itibaren sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Ancak bu ilişkinin doğallıktan çok, planlı bir reklam çalışmasına benzediğini düşünenlerin sayısı az değil.

Sabancı gibi köklü ve ultra zengin bir ailenin mensubu olan Hakan ile, sosyal medya gücüyle milyonlara ulaşan bir oyuncu olan Hande Erçel’in bir araya gelmesi, başlı başına sansasyon yarattı. Fakat bu aşk, çoğu kişi tarafından “fazla kusursuz” bulunuyor. Çiftin sosyal medyada aşırı filtreli ve neredeyse dergi kapağına uygun pozlar vermesi, ilişkinin doğal değil, stratejik bir şekilde yönetildiği algısını pekiştiriyor.

Üstelik ne zaman bir markayla iş birlikleri ya da reklam anlaşmaları gündeme gelse, Hande ve Hakan’ın paylaşımları da o zamanlar artıyor. Tatil fotoğrafları, lüks restoran kareleri ve abartılı kombinler... Her şey “paylaşılmak” için yaşanıyor gibi. Bu da ilişkilerinin içeriğinden çok dış görünüşüyle ilgilenildiği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Bazı kullanıcılar bu aşkı “mükemmel bir çift” olarak överken, önemli bir kesim ise “göstermelik aşk” diyerek eleştiriyor.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya

Şükrü Özyıldız ve influencer Sibil Çetinkaya'nın ilişkisi ilk duyulduğunda, sosyal medyada uzun süre gizlenen aşk olay olmuştu. Capri tatili, özenle seçilmiş pozlar, romantik bakışlar ve hayranların gözlerini alamadığı bir çift… Ama bu masalın arkasında hayli stratejik bir kurgu olduğu iddiaları çok geçmeden ortaya çıktı.

Her şeyden önce, bu aşkın tatil perdesi hiç de masum değildi. Sibil’in Şükrü işe çıktığı tatilde paylaştığı içki markalı içerikler, “gizli reklam” olarak değerlendirildi ve kendisine tam 550 bin TL para cezası kesildi. Tatil aşkı gibi başlayan bu yolculuk, adeta markalı içeriklerle dolu bir reklama dönüşmüştü. Takipçileri de, “Bu gerçekten aşk mı, yoksa bir iş birliği mi?” sorularını yöneltmişti.

Çift, birlikte oldukları süreçte neredeyse tüm özel anlarını paylaşarak ilişkilerini adeta bir sosyal medya malzemesine çevirdi. Dizi galalarına  ve tatil pozlarında kadar her şey “like” almak için kurgulanmış gibiydi. Bu da doğal olarak malum soruları gündeme getirdi.

İlişkinin bitişi de en az başlangıcı kadar planlıydı. Ayrıldıklarını açıklasalar da, sosyal medyada birlikte olan fotoğrafları silmediler. Hatta yapılan açıklamalarda “sevgimiz baki” gibi cümlelerle imaj korunmaya çalışıldı. Tam da bu sırada Şükrü’nün bir başka isimle görüntülenmesi ve Sibil’e gönderme yapan açıklamalarda bulunması dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ilişkisi, aşk kadar iddialarla da gündeme geldi. Başta hayranlarını şaşırtan bu birliktelik, kısa sürede “reklam mı bu?” sorularını beraberinde getirdi. Bir gece aniden birlikte bir binadan çıkarken görüntülenen ikili “tesadüf değil, kurgulanmış” olarak yorumlandı. Sosyal medyada birlikte verdikleri romantik pozlar, Sevgililer Günü’ne denk gelen paylaşımlar ve ilişkilerinin tam da Mert Demir’in kariyerinde yükseliş yaşadığı döneme denk gelmesi, aşklarının bir PR hamlesi olabileceği yönünde söylentileri güçlendirdi. Üstelik ortalığı karıştıran asıl detay, bu aşkın perde arkasındaki iddialardı. Öyle ki, savcılık bu iddiaları ciddiye aldı, MASAK devreye girdi, banka hesapları ve telefon kayıtları incelemeye alındı. 

Mert Demir bu iddialara sosyal medya üzerinden “bu bir reklam ilişkisi değil, gerçek aşk” imalı paylaşımlarla karşılık verdi, ancak kamuoyunun ikna olduğu söylenemez. Çünkü bu aşkın neredeyse her evresi, adeta sosyal medyada sergilendi. Sevgililer Günü videosu, romantik story’ler, magazine yakalanan buluşmalar ve üst üste gelen magazin haberleri…

Tüm bu detaylar bir araya geldiğinde, çiftin aşkı 'gerçek' olmaktan çok, iyi yazılmış bir senaryoyu andırmaya başladı. Özellikle ayrılık söylentileriyle barışmaların aynı anda gündeme gelmesi ve Serenay’ın ilişkideki sessizliği, şüpheleri iyice artırdı.

Pelin Akil ve Anıl Altan

Pelin Akil ve Anıl Altan

Bir zamanlar “örnek çift” olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz kızlarıyla kurdukları aile hayatı, sosyal medya içerikleri ve reklam kampanyalarıyla adeta “ideal evlilik” sembolüydü. Her pozları binlerce beğeni topluyor, birlikte verdikleri aile tablosu, markalar tarafından kapış kapış alınıyordu. Ancak bu mükemmel tablo zamanla çatlamaya başladı. Takipçiler, çiftin sosyal medya paylaşımlarında soğukluk sezdi, birlikte görünmemeleri dikkat çekti ve “ayrılık sinyalleri mi bunlar?” sorusu gündeme düştü.

Tam bu sırada çıkan haberler, adeta dedikodulara nokta koyar gibiydi: Çift aslında bir süredir ayrıydı, ancak boşanma süreci devam eden reklam kampanyaları ve gelir dengeleri nedeniyle ertelenmişti. Hatta Pelin Akil’in, Anıl’dan habersiz reklam anlaşmaları imzaladığı, ayrılığı açıklamamak için iş birliklerinin tamamlanmasını beklediği öne sürüldü. Bu iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Herkesin “örnek çift” olarak gördüğü iki insanın, aile imajını bir marka stratejisine dönüştürmüş olabileceği düşüncesi hayranlarını şaşkına çevirdi.

Pelin Akil bu iddialara sert bir açıklamayla yanıt verdi. “İki güzel evladımız var, öyle bir şey asla yok,” diyerek reklamla evliliğin bağlantısını reddetti. Ancak sessizliğin uzun sürmesi ve ayrılığın net bir dille duyurulmaması, kamuoyunda kuşkuların büyümesine neden oldu.

Ve sonunda, çift beklenen açıklamayı yaptı: Pelin Akil ve Anıl Altan yollarını ayırdığını söyledi.

Oysa herkesin gözünde hala el ele verdikleri o reklam setindeydiler; gülümsüyor ve mutlu bir aile gibi görünüyorlardı.

Ama kamera arkasında, bu hikaye çoktan sona ermişti.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in aşkı tam anlamıyla dizi setinde doğdu, ve dizinin finaliyle de sessizce son buldu. Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaşan ikili, ekran uyumlarını gerçek hayata taşıdı derken aşk dedikoduları aldı başını gitti. Ama bu ilişkinin en çok dikkat çeken yanı iki taraftan da sezonlar süren dizi ve uzun süreli ilişkilerinde ne bir el ele fotoğraf, ne ortak bir paylaşım, ne de romantik bir açıklama gelmemesiydi.

Dizinin ilk sezonunda dudak dudağa görüntülenmelerinin ardından ya birbirlerinin evinden çıkarken ya da set sırasında görülen ikili son zamanların en çalkantılı ve sansasyon dolu ilişkisini yaşadı.Sosyal medyada birlikte tek kareleri bile yoktu. Her şey sanki sadece dizinin içindeydi. Gerçek hayatta ise sadece iddialar vardı. İlişki boyunca sürekli ayrılık, kıskançlık ve ihanet iddiaları gündeme geldi. Mert’in askerden döndükten sonra Afra’yı Instagram’dan takipten çıkması “ayrıldılar” dedikodularını harladı. Ama kimse çıkıp açık açık bir şey söylemedi. Her şey öyle belirsiz kaldı ki, bu aşk bir noktadan sonra samimiyetini kaybetti.

Takipçilerin büyük bir kısmı bu ilişkiyi “diziyi gündemde tutma çabası” olarak yorumladı. Yani aşk vardıysa da, ekranla birlikte gösterime girdi, sezon finaliyle birlikte kaldırıldı...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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