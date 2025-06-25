'Aşk mı Reklam mı?’ Gündeme Düşen En Çok Konuşulan 5 İlişki

Bazı aşklar var ki görür görmez ikili arasındaki aşk ve enerji ekran karşısındakilerden tutun da sosyal medya kullanıcılarına kadar geçiyor. Ama bazı ilişkiler var ki, her pozu, her paylaşımı, zamanlaması öyle kusursuz ki ister istemez akıllara 'Aşk mı reklam mı?' sorusu geliyor.

Günümüz magazin dünyasında, aşk artık sadece kalp işi değil; imaj, strateji ve bolca etkileşim işi de. Birlikte tatillere çıkanlar, aynı anda story atanlar, dudak dudağa yakalananlar ya da ayrılıklarını bile takipçi kaybetmemek için gizleyenler…

Sosyal medyada sıkça “reklam kokuyor” dedirten ve kamuoyunun ikiye bölündüğü o meşhur 5 ilişkiyi senin için derledik. Bu çiftler gerçekten aşk mı yaşıyor, yoksa sadece dikkat çekme çabası mı? Gelin birlikte inceleyelim!