Artık Yanlışa Yer Yok: Cilt Bakımı Sırasında Doğru Sanarak Yaptığımız 10 Hata

Cilt bakımı yapmak son yıllarda bilinçlendiğimiz bir konu olsa da hala doğru sandığımız yanlışlar maalesef ki bulunuyor... Doğru cilt bakımının önemini yüzünüzdeki ışıldama ile fark edebilirsiniz. Bu içerikte hem size yapılan yanlışlardan hem de doğrularından bahsedeceğiz. Başlayalım!