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Artık Yanlışa Yer Yok: Cilt Bakımı Sırasında Doğru Sanarak Yaptığımız 10 Hata

etiket Artık Yanlışa Yer Yok: Cilt Bakımı Sırasında Doğru Sanarak Yaptığımız 10 Hata

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 16:01

Cilt bakımı yapmak son yıllarda bilinçlendiğimiz bir konu olsa da hala doğru sandığımız yanlışlar maalesef ki bulunuyor... Doğru cilt bakımının önemini yüzünüzdeki ışıldama ile fark edebilirsiniz. Bu içerikte hem size yapılan yanlışlardan hem de doğrularından bahsedeceğiz. Başlayalım!

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1. Yanlış cilt bakım ürünleri kullanmak!

Herkesin cilt yapısı farklıdır ve buna uygun ürünler kullanmak gerekir. Yanlış temizleyiciler kullanmak cildin kurumasına veya yağlanmasına neden olur ya da daha kötüsü yüzünüzde sivilcelenmeler oluşabilir. Bundan dolayı cilt tipinizi tanımak oldukça önemlidir.

2. Yüzünüzü aşırı derecede temizliyorsanız...

Cildi gereğinden fazla temizlemek doğal yağ dengenizi bozabilir. Cilt bakım ürünleriniz cildinizi hassaslaştırır bu da cilt problemlerine daha açık hale gelmeniz demektir. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa temizlik yapmak cildiniz için oldukça yeterlidir.

3. Her gün peeling veya scrub kullanımı da oldukça tehlikeli...

Sık sık peeling veya scrub yapmak cildin üst tabakasını aşırı derecede soyabilir. Haftada bir veya iki kez bu uygulamayı yapmak ölü hücreleri nazikçe temizler, cildinizin temiz ve canlı görünmesini sağlar.

4. Güneşten korunmak en önemlisi.

Güneşin zararlı UV ışınları cilt yaşlanmalarına ve lekelenmelerine neden olur. İstediğiniz kadar dikkatli cilt bakımı yapın ve gerekirse en pahalı markaları kullanın yüzünüzü güneşten korumadığınız takdirde cilt bakımınız her zaman eksik kalır...

5. Bütün ürünleri aynı anda kullanmak da oldukça yanlış!

Farklı aktif içeriklere sahip ürünleri aynı anda kullanmak cildinizde reaksiyonlara neden olur. Örnek olarak, Retinol sürdüğünüz akşam AHA/BHA uygulaması yaparsanız cildinizi epey tahriş edebilirsiniz. Bir uzmandan ürünlerinizi nasıl kullanmanız gerektiği konusunda kesinlikle bilgi almanızı tavsiye ediyoruz.

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6. Her gün aşırı derecede makyaj yapmanıza hiç gerek yok...

Aşırı makyaj cildin hava almasını engelleyerek gözeneklerinizi tıkar. Hele ki makyajınızı temizlemeden uyuyorsanız kırmızı alarm devreye girdi bile... Cildinizin ihtiyaçlarını bilip, ona göre uygulamak zaten ışıl ışıl görünmenizi sağlar.

7. Güzel bir cilt sadece bakım ürünleriyle alakalı değildir...

Cilt bakımı içsel faktörlere özellikle de sindirim sistemimize bağlıdır ve cildinize olan etkisi de oldukça büyüktür. Antioksidanlar, vitaminler, mineraller açısından zengin bir beslenme cildin sağlığını destekler. Ek olarak, bol bol su içmeyi unutmayın!

8. Cilt bakımının son adımını asla atmamalısınız!

Güzel bir cilt bakımından sonra cildinizin en ihtiyaç duyduğu ürün bol bol nemlendirici sürülmesidir. Yetersiz nemlendirme, kuru cilt, çatlaklar, pul pul dökülme gibi sorunlara yol açabilir. Tabii cilt tipinize uygun nemlendiriciyi de seçmeyi unutmamalısınız!

9. Cilt bakımınızı bir rutin haline getirin.

Cilt bakımını denk gelince yapmak yerine düzenli bir rutin oluşturarak yapmalısınız. Ani değişiklikler cildin dengesini bozar ve pek faydasını göremeyebilirsiniz. Yeni bir ürün denemeden önce de cildinizin küçük bir bölümünde deneyip reaksiyon gösterip göstermeyeceğinize bakabilirsiniz.

10. Göz çevresini ihmal etmemelisiniz.

Göz çevresi ince bir deriye sahiptir ve diğer bölgelerden çok daha hassastır. Özel göz kremi veya serum kullanmak, göz çevresinde kırışıklıklar ve şişliklere neden olabilir. Bu yüzden göz çevresinin bakımını, cildinizle bir tutmamak gereklidir.

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