Artık Yanlışa Yer Yok: Cilt Bakımı Sırasında Doğru Sanarak Yaptığımız 10 Hata
Artık Yanlışa Yer Yok: Cilt Bakımı Sırasında Doğru Sanarak Yaptığımız 10 Hata
Cilt bakımı yapmak son yıllarda bilinçlendiğimiz bir konu olsa da hala doğru sandığımız yanlışlar maalesef ki bulunuyor... Doğru cilt bakımının önemini yüzünüzdeki ışıldama ile fark edebilirsiniz. Bu içerikte hem size yapılan yanlışlardan hem de doğrularından bahsedeceğiz. Başlayalım!
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1. Yanlış cilt bakım ürünleri kullanmak!
2. Yüzünüzü aşırı derecede temizliyorsanız...
3. Her gün peeling veya scrub kullanımı da oldukça tehlikeli...
4. Güneşten korunmak en önemlisi.
5. Bütün ürünleri aynı anda kullanmak da oldukça yanlış!
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6. Her gün aşırı derecede makyaj yapmanıza hiç gerek yok...
7. Güzel bir cilt sadece bakım ürünleriyle alakalı değildir...
8. Cilt bakımının son adımını asla atmamalısınız!
9. Cilt bakımınızı bir rutin haline getirin.
10. Göz çevresini ihmal etmemelisiniz.
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