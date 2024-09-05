Arka Sokaklar'ın Yeni Sezon Çekimlerinden 82 Yaşındaki Rıza Baba Dinçliği ile Dikkat Çekti
Arka Sokaklar'ın Yeni Sezon Çekimlerinden 82 Yaşındaki Rıza Baba Dinçliği ile Dikkat Çekti
Arka Sokaklar'ın 19'uncu sezon çekimlerinden video paylaşıldı. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran 82 yaşındaki oyuncu Zafer Ergin dinçliği ile dikkat çekti.
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Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 19'uncu sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Merakla beklenen yeni sezonun çekimleri başladı. Sokakta yapılan çekimler sosyal medyaya düştü.
Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran 82 yaşındaki oyuncu Zafer Ergin dinçliği ile dikkat çekti.
İşte o görüntüler...
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