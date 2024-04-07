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Apple CEO'su Tim Cook'un "Biz Bu Telefonu Her Zaman Kullanın Diye Yapmadık" Açıklaması Kafa Karıştırdı!

Apple CEO'su Tim Cook'un "Biz Bu Telefonu Her Zaman Kullanın Diye Yapmadık" Açıklaması Kafa Karıştırdı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
07.04.2024 - 11:30

Apple CEO'su Tim Cook'un 'biz bu telefonu her zaman kullanın diye yapmadık' açıklaması sosyal medya kullanıcılarının kafalarını epey karıştırdı! Gelin tepkilere birlikte bakalım!

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Akıllı telefonlardan tabletlere, bilgisayarlardan aksesuarlara kadar tüketicinin birçok ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet sunan Apple, teknoloji firmaları arasında öne çıkan markalardan biri biliyorsunuz ki.

Akıllı telefonlardan tabletlere, bilgisayarlardan aksesuarlara kadar tüketicinin birçok ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet sunan Apple, teknoloji firmaları arasında öne çıkan markalardan biri biliyorsunuz ki.

Teknolojinin günden güne geliştiği bu dönemde tabii ki teknolojik cihazlar da sürekli yenileniyor. Hatta çok kısa süre içerisinde elimizdeki teknolojik ürünlerin bir üst modeli ile karşılaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Apple ürünlerinin müptelası da oldukça çok!

Teknolojinin günden güne geliştiği bu dönemde tabii ki teknolojik cihazlar da sürekli yenileniyor. Hatta çok kısa süre içerisinde elimizdeki teknolojik ürünlerin bir üst modeli ile karşılaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Apple ürünlerinin müptelası da oldukça çok!

Artık her işimizi cep telefonlarından halledebildiğimiz bu dönemde telefonlar elimizden neredeyse hiç düşmüyor desek yeri. Hatta artık biz mi telefonları kullanıyoruz yoksa onlar mı bizi kullanıyor belli değil!

Artık her işimizi cep telefonlarından halledebildiğimiz bu dönemde telefonlar elimizden neredeyse hiç düşmüyor desek yeri. Hatta artık biz mi telefonları kullanıyoruz yoksa onlar mı bizi kullanıyor belli değil!

Peki size telefonların her zaman kullanılmak için yapılmadığını söylesek. Şaşırdınız değil mi? Apple CEO'su Tim Cook tam da böyle bir açıklama yaparak tıpkı sizler gibi sosyal medya kullanıcılarının kafasını da epey karıştırdı.

Peki size telefonların her zaman kullanılmak için yapılmadığını söylesek. Şaşırdınız değil mi? Apple CEO'su Tim Cook tam da böyle bir açıklama yaparak tıpkı sizler gibi sosyal medya kullanıcılarının kafasını da epey karıştırdı.

Apple CEO'su Tim Cook'un "Biz bu telefonu her zaman kullanın diye yapmadık." açıklamasına gelin kim ne tepki göstermiş birlikte bakalım!

Apple CEO'su Tim Cook'un "Biz bu telefonu her zaman kullanın diye yapmadık." açıklamasına gelin kim ne tepki göstermiş birlikte bakalım!
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Siz Apple CEO'su Tim Cook'un açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Apple CEO'su Tim Cook'un açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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